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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Nišu, u saradnji sa Poreskom policijom, uhapsili su N. P. (38) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Kontrolom automobila, na auto-putu u pravcu Beograd – Niš kod Aleksinca, niška policija pronašla i zaplenila je 9.990 paklica cigareta i 30.000 ručno pravljenih cigareta bez akciznih markica.

N. P. je, kako se sumnja, na ovaj način oštetio budžet Republike Srbije za oko 2.850.000 dinara.