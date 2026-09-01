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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Nišu, u saradnji sa Poreskom policijom, uhapsili su N. P. (38) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Kontrolom automobila, na auto-putu u pravcu Beograd – Niš kod Aleksinca, niška policija pronašla i zaplenila je 9.990 paklica cigareta i 30.000 ručno pravljenih cigareta bez akciznih markica.

N. P. je, kako se sumnja, na ovaj način oštetio budžet Republike Srbije za oko 2.850.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu.

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