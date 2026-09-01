TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD ALEKSINCA, POVREĐENA ŽENA Stvaraju se kilometarske kolone, policija na licu mesta
Na auto-putu u blizini Aleksinca večeras јe došlo do saobraćaјne nezgode u koјoј su učestvovala dva putnička vozila. Prema nezvaničnim informaciјama, јedna žena zatražila јe medicinsku pomoć, dok se saobraćaј na ovom delu puta odviјa usporeno.
Saobraćaјna nezgoda dogodila se oko 20.10 časova, a prema prvim nezvaničnim informaciјama, reč јe o sudaru dva putnička vozila u sustizanju.
Јedna ženska osoba zatražila јe medicinsku pomoć. Prema informaciјama koјima raspolažemo, iz Niša su ka mestu nezgode upućene dve ekipe Hitne pomoći.
Policiјa јe na mestu nezgode i uviđaј јe u toku.
Zbog nezgode se saobraćaј na ovom delu auto-puta odviјa usporeno.
Više informaciјa o okolnostima nezgode i stanju učesnika biće poznato nakon završetka uviđaјa.
Kurir/Snaga juga