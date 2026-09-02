Sva trojica su zadobili povrede po glavi i telu. Lekarska pomoć im je ukazana u Domu zdravlja Barajevo i Urgentnom centru.
Hronika
NEZAPAMĆENO, UŽASNO NASILJE NA PROSLAVI PUNOLETSTVA U BARAJEVU: Maskirani upali na rođendan pa štanglama pretukli slavljenika, njegovog brata i oca
Slušaj vest
U mestu Arnajevo, u opštini Barajevo, u nedelju, u jutarnjim časovima, u jednom porodičnom domu održavala se proslava 18. rođendana, kada se u dvorištu porodične kuće pojavila grupa od dvadesetak nepoznatih maskiranih lica sa štanglama u rukama.
Oni su navodno tokom proslave punoletstva slavljeniku L. B. (18), njegovom bratu L. B. (20) i ocu S. B. (44) zadali više udaraca po glavi i telu.
Slavljeniku je lekarska pomoć ukazana u Hitnoj pomoći Doma zdravlja u Barajevu, dok su njegovom bratu L. B. i ocu S. B. lekarsku pomoć ukazali u Urgentnom centru, gde su im konstatovane povrede.
Istragu vodi OJT u Mladenovcu.
Kurir.rs/Telegraf
1 · Reaguj
Komentariši