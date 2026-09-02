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Slučaj je otkrio radnik obezbeđenja, koji je reagovao i pozvao policiju, a u telefonu osumnjičenog pronađene su fotografije dece. Ovaj slučaj ponovo otvara jedno od najvažnijih pitanja za sve roditelje – koliko su deca bezbedna na mestima koja bi trebalo da budu prostor za igru, sport i bezbrižno odrastanje?

Odgovor na ovo pitanje, za jutarnji program Kurir televizije, izneo je gost Igor Jurić, direktor Centra za zlostavljanu i nestalu decu.

Reakcija obezbeđenja i roditelja

Jurić je istakao da je internet doneo mogućnost predatorima da se bolje kriju, ali i da lakše dolaze do dece, pa je izneo komentar za radnika obezbeđenja.

- Njegova uloga u ovom slučaju je bila ključna. Javno bih zahvalio i pohvalio radnike obezbeđenja koji su primetili i na pravi način uticali na privođenje. Neretko reakcija roditelja nesvesno doprinosi tome da se takvi ljudi ne mogu privesti pravdi jer se reaguje impulsivno i tako ostavljaju prostor da se otklone dokazi. Ukoliko vidimo čudno ponašanje u okruženju naše dece, važno je da budemo staloženi, da na neki način obeležimo tog čoveka i da pozovemo policiju - rekao je Jurić.

IGOR JURIĆ O PREDATORU KOJI FOTOGRAFIŠE DECU NA BAZENU U BEOGRADU: Otkrio kako roditelji treba da reaguju Izvor: Kurir televizija

Pravne posledice za fotografisanje dece

Jurić kaže da to dosta zavisi od niza detalja i koliko fotografije mogu da oštete dete. On smatra da kazne za ovakva dela nisu velike i da svojom srazmerom ne sprečavaju ljude koji imaju namere za to:

- Međutim, kada se vidi da je čovek uhapšen jer je činio takva dela, svaki naredni pokušaj će biti dodatno opterećenje za njega jer će kazna biti drastično stroža. Uz to, javna osuda je i te kako bitna i zato je bitno da prijavimo ukoliko uočimo slična ponašanja.

Na šta obratiti pažnju

S obzirom na to da će roditelji brže da ustanove čudno ponašanje stranca kraj njihovog deteta, Jurić je dao savet kako da deca što brže uoče čudno ponašanje u svom okruženju.

- Teško je reći da svi možemo da primetimo rizično ponašanje. Danas postoji sofisticirana tehnologija koja je diskretna i zaista je neophodno da uočimo anomaliju u ponašanju. Ukoliko vidimo da je ponašanje neuobičajeno, da se prilazi detetu, okoliša i često fotografiše u jednom pravcu, onda je to mogućnost za našu reakciju. Decu svih uzrasta bi trebalo da presvlačimo u kabinama. Važno je decu upozoravati na opasna ponašanja nepoznatih ljudi i kakvi dodiri su ugrožavajući. Dete mora da prepozna rizik ukoliko mu neko kaže da nešto ne izgovori roditeljima ili da dođe po poklon - rekao je Jurić.

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Kurir.rs

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