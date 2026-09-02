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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici PU za grad Beograd, Odeljenja za krvne i seksualne delikte, uhapsili su N.K. zbog postojanja osnova sumnje da je 29. avgusta 2026. godine na teritoriji GO Surčin izvršio krivično delo Teško ubistvo na štetu N.E., saopšteno je iz tužilaštva.

Podsetumo, reč je o ubistvu Novice Eleka.

- N.K. je, kako se sumnja, maskiran čekao oštećenog N.E. ispred njegove porodične kuće, pa kada je oštećeni parkirao svoje vozilo i izašao iz njega, sa više projektila iz pištolja pucao u njegovom pravcu i lišio ga života - navodi se u saopštenju.

Uhapšen je, kako se dodaje, i B.S. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Teško ubistvo u pomaganju, jer je, kako se sumnja, na automobil oštećenog postavio GPS uređaj za praćenje u cilju njegovog lociranja, čime je omogućio izvršenje krivičnog dela.

Za trećim osumnjičenim se intenzivno traga.

N.K. i B.S. je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

- Više javno tužilaštvo u Beogradu ovom prilikom posebno ističe profesionalan, efikasan i posvećen rad Odeljenja za krvne i seksualne delikte Policijske uprave za Grad Beograd, koje je u kratkom vremenskom periodu rešilo ovo teško krivično delo, identifikovalo i lociralo osumnjičene i lišilo ih slobode - navodi se u saopštenju.