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Napad nožem i masovna tuča stranih državljana, koja se dogodila u utorak uveče u ulici Juga Grizelja u Zemunu, zabeležena je kamerama i ubrzo se proširila društvenim mrežama.

Na snimcima koji kruže internetom vide se dramatični trenuci sukoba koji je uznemirio stanare ovog dela grada.

Nezvanično, incident je policiji prijavljen oko 19 časova, a sukobu je prethodila žestoka verbalna rasprava. U obračunu je državljanin Kirgistana Dž. B. (28) nožem povredio trojicu muškaraca - državljanina Uzbekistana I. S. (21) i dva državljanina Šri Lanke, G. R. (29) i M. A. (46), nanevši im posekotine po rukama.

Najteže je prošlo za sada neidentifikovano lice koje je sa teškim povredama glave i lica hitno prevezeno u KBC Zemun, gde je odmah operisano.

Policija je na mestu zločina pronašla nož i tragove krvi, a osumnjičeni Dž. B. je ubrzo uhapšen i priveden u policiju.

Dok snimci sa mreža dodatno rasvetljavaju detalje opšteg meteža, nadležne službe nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.