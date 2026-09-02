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Optuženima Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, koji se terete za teško ubistvo dvogodišnje Danke, preti doživotni zatvor. Pitanje koje i dalje ostaje bez odgovora jeste šta se dogodilo sa Dankom i gde je njeno telo?

Sada se otvara novo poglavlje potresnog slučaja, a može li sudnica konačno doneti odgovore koje porodica i javnost čekaju više od dve godine, odgonetnule su voditeljka Slađana Nedeljković i advokatica Zora Dobričanin u studiju jutarnjeg programa Kurir televizije.

Zašto je suđenje u Negotinu?

Nedeljković je na samom početku emisije objasnila zbog čega je Apelacioni sud doneo odluku da se suđenje za ubistvo dvogodišnje Danke održi u Negotinu.

1/17 Vidi galeriju Pojata gde je Danka Ilić poslednji put viđena Foto: Nemanja Nikolić

- Potrebno je da novo sudsko veće bude sačinjeno kako bi se sve odluke, dalji tok postupka, ali i pripremno ročište zakazali u gradu gde ne postoji ponovljeni sudija ili neko ko je bio prisutan tokom ispitivanja Dragijevića i Jankovića.

Međutim, iz Višeg suda u Zaječaru napomenuli su da i dalje žele da imaju ingereniciju u predmetu, kao i tužilačku ulogu jer su tu od početka istrage i prolongiranja pripremnog ročište. Slučaj će zasigurno dobiti novo parče slagalice koje će nam skrenuti pažnju na to šta se dogodilo kobnog marta 2024. kada se devojčici izugbio svaki trag - rekla je Nedeljkovićeva.

Razgovor sa Dankinim ocem

Nedeljković je podsetila na njen poslednji kontakt sa ocem Danke Ilić:

- Rekao je da ne želi u medije sve dok samo suđenje ne bude započeto. Verujem da javnost, ali i svi mi koji od početka pratimo slučaj, očekujemo da dobijemo drugu stranu ove priče, odnosno detalje gde je bila devojčica tog dana i na koji način je otišla iz videokruga majke. Bitan zaključak će imati svedočenje majke, kao jedinog život svedoka koji je poslednji put video devojčicu do kritičnog trenutka.

04:15 Evo zašto se suđenje za slučaj Danke Ilić preselio u Negotin Izvor: Kurir televizija

Slađana Nedeljković ističe da u narednih mesec dana možemo da očekujemo početak pripremnog ročišta koje će biti zatvoreno za javnost.

- Tu bi advokati trebalo da izađu sa predlozima koji dokazi će se uzeti u obzir, šta zahtevaju i tome slično. Nakon pripremnog ročišta, kreće i glavni pretres koji bi trebalo da bude otvoren za javnost zbog interesa, ali i sudske prakse koja pokazuje da ovakvi slučajevi uvek budu otvoreni za medije. Sve nam je to pod znakom pitanja dok nadležni ne izađu sa zvaničnim informacijama - rekla je Nedeljković.

Nedeljković je istakla da smo i dalje na početku dešavanja, a da od promena pamtimo rekonstrukciju događaja koja jeste donela novu dimenziju slučaja.

1/5 Vidi galeriju Rekonstrukcija Danka Ilić Foto: Petar Aleksić

- Jedino novo što smo imali u postupku jeste da je otac Dragijevića oslobođen odgovornost da je sa sinom prebacio telo na drugu lokaciju. Postavlja se pitanje da li će se dokazati da je zaista devojčica ubijena i da li se može tvrditi da su obojica osumnjičenih odgovorni za teško ubistvo. Mislim da je bitno da ostanemo budni pred ovim slučajem kako bismo utvrdili istinu o stradanju Danke. Nije pitanje gde je telo Danke, već da li je zaista ubijena ili je nešto drugo u pitanju - kaže Nedeljkovićeva.

Dobričanin tvrdi da je postojao trenutak kada je moglo dosta toga da se sazna u ovom slučaju, ali da danas nema nikakvu nadu oko njegovog rasvetlavanja.

- Sve dok se ne rasvetli šta se tačno dogodilo sa Dankom Ilić, nijedno dete u ovoj zemlji nije bezbedno. Nisam optimista kao Slađana, pre sam mislila da će se saznati detalji u slučaju Danke, ali sada nemam vere u to. Postojao je trenutak i situacija kada je slučaj mogao da se rasvetli, a to je praktično sam početak istrage, odnosno kada se pojavilo ono dete u Austriji.

Tada je trebalo da se dovedu roditelji do tog deteta i ako dete potrči ka njima znači da su njeni roditelji. Međutim, to dete nam je nestalo iz traga. Potajno se nadam da je Danka živa i da boravi u nekoj porodici. Nema mi logiku da neko udari kolima dete, onda suvozač izađe i uzme dete sa ulice i udavi ga. Svedok da postane ubica? Meni to nema smisla - rekla je Zora Dobričanin.

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Kurir.rs

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