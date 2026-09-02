KURIR SAZNAJE! POBEGAO IZ ZATVORA U KRUŠEVCU, PA PUCAO U NOVICU ELEKA: Evo zbog čega je robijao ubica (20) iz Surčina
Nikola K. (20), koji je juče uhapšen u velikoj akciji policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog sumnje da je ubio Novicu Eleka (45), dobro je poznat policiji i već je hapšen zbog droge! Kako saznajemo, lisice na ruke stavljene su mu zbog trgovine drogom još kao maloletniku, a zbog toga je bio osuđen i kaznu je služio u KPZ Kruševac.
Osumnjičeni za ubistvo Novice Eleka u Surčinu, prema nezvaničnim informacijama, pre oko dva meseca je pobegao iz Vaspitno poporavnog doma u Kruševcu u kom je služio kaznu. Ponovo je uhapšen tri dana posle jezivog zločina i to u stanu u kom se skrivao u Obrenovcu. Podsetimo, zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Eleka uhapšen je i osumnjičeni pomagač B. S. (23) koji je pomagao u zločinu tako što je navodno stavio GPS uređaj za praćenje ispod automobila žrtve.
Zločin se, podsetimo, dogodio 29. avgusta u Surčinu, ispred kuće u kojoj je živeo Elek. Kako se sumnja, Nikola K. maskiran ga je čekao u žbunju pored kuće i zapucao na njega čim je izašao iz automobila za čijim je volanom bila Elekova supruga.
- Sigurnosne kamere snimile su ubistvo. Na snimku se vidi kako ubica trči ka Eleku čim je izašao iz automobila. Elek ga je očigledno primetio i pokušao da mu pobegne, ali ga je on pojurio, praktično ga sustigao ispred ulaza u dvorište i pucao u njega. Kada je pao, ispalio je još jedan hitac i overio ga - podseća izvor Kurira.
Zoran Elek, rođeni brat ubijenog, kobne večeri bio je u kući i čuo pucnje. On je za emisiju "Glam i drama" ispričao da je odmah pogledao u kameru i da je istrčao na ulicu čim je video šta se dešava.
- Video sam mladića kako beži. Potrčao sam za njim, ali je uspeo da pobegne - ispričao je Zoran Elek.
Prema njegovom svedočenju, napadač je nakon zločina pokušao što pre da se udalji od porodične kuće. Zoran ga je video s leđa i odmah krenuo u poteru.
- Video sam ga s leđa. Nosio je sportsku majicu, sportski šorts i patike. Vozio je, koliko sam video, običan bicikl, nije bio električni - opisao je Elek.
U jednom trenutku činilo mu se da je begunac dovoljno blizu da bi mogao da ga stigne. Ipak, napadač je uspeo da poveća razdaljinu i pobegne prema Vojvođanskoj ulici.
Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu, saopštilo je jutros da se traga i za trećim osumnjičenim, a da je dvojici uhapšenih određeno zadržavanje do 48 sati.
Prema nezvaničnim informacijama, ubice su danima pratile Eleka.
- Znali su svaki njegov korak, kuda se kreće i kada se vraća kući, jer je prethodno pod njegov automobil postavljen uređaj za praćenje. Sve ukazuje da iza ubistva Eleka stoji kriminalna grupa i da je Nikola K. star svega 20 godina bio angažovan za zločin - objašnjava izvor iz istrage.
Rođeni brat ubijenog Eleka, u istoj emisiji izjavio je i da njegov brat pre napada nije primetio ništa neobično, kao i da mu se nije žalio da mu neko preti.
- Radili smo zajedno svakodnevno i znao bih da je Novica dobijao pretnje - rekao je Zoran Elek.
Ubijeni Novica Elek bio je poznat policiji.Bio je među optuženima u slučaju koji su mediji svojevremeno nazivali „pljačkom veka“, a koji se odnosio na pljačku konvoja za transport novca u Ustaničkoj ulici u Beogradu 2007. kada je, prema optužnici po kojoj se sudilo grupi, odneto oko 800.000 evra. Elek je, međutim, zajedno sa ostalim optuženima, pravosnažno oslobođen zbog nedostatka dokaza.
Nekoliko godina kasnije, hapšen je i zbog toga što je pucao u bivšu suprugu, zbog čega je odslužio kaznu od šest godina zatvora.