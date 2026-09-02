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Nikola K. (20), koji je juče uhapšen u velikoj akciji policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog sumnje da je ubio Novicu Eleka (45), dobro je poznat policiji i već je hapšen zbog droge! Kako saznajemo, lisice na ruke stavljene su mu zbog trgovine drogom još kao maloletniku, a zbog toga je bio osuđen i kaznu je služio u KPZ Kruševac.

Osumnjičeni za ubistvo Novice Eleka Foto: Printscreen/Instagram/mmijatovic_official

Osumnjičeni za ubistvo Novice Eleka u Surčinu, prema nezvaničnim informacijama, pre oko dva meseca je pobegao iz Vaspitno poporavnog doma u Kruševcu u kom je služio kaznu. Ponovo je uhapšen tri dana posle jezivog zločina i to u stanu u kom se skrivao u Obrenovcu. Podsetimo, zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Eleka uhapšen je i osumnjičeni pomagač B. S. (23) koji je pomagao u zločinu tako što je navodno stavio GPS uređaj za praćenje ispod automobila žrtve.

Novica Elek ubijen ispred kuće Foto: MUP Srbija, Kurir

Zločin se, podsetimo, dogodio 29. avgusta u Surčinu, ispred kuće u kojoj je živeo Elek. Kako se sumnja, Nikola K. maskiran ga je čekao u žbunju pored kuće i zapucao na njega čim je izašao iz automobila za čijim je volanom bila Elekova supruga.

- Sigurnosne kamere snimile su ubistvo. Na snimku se vidi kako ubica trči ka Eleku čim je izašao iz automobila. Elek ga je očigledno primetio i pokušao da mu pobegne, ali ga je on pojurio, praktično ga sustigao ispred ulaza u dvorište i pucao u njega. Kada je pao, ispalio je još jedan hitac i overio ga - podseća izvor Kurira.

Zoran Elek, rođeni brat ubijenog, kobne večeri bio je u kući i čuo pucnje. On je za emisiju "Glam i drama" ispričao da je odmah pogledao u kameru i da je istrčao na ulicu čim je video šta se dešava.

- Video sam mladića kako beži. Potrčao sam za njim, ali je uspeo da pobegne - ispričao je Zoran Elek.

Prema njegovom svedočenju, napadač je nakon zločina pokušao što pre da se udalji od porodične kuće. Zoran ga je video s leđa i odmah krenuo u poteru.

- Video sam ga s leđa. Nosio je sportsku majicu, sportski šorts i patike. Vozio je, koliko sam video, običan bicikl, nije bio električni - opisao je Elek.

U jednom trenutku činilo mu se da je begunac dovoljno blizu da bi mogao da ga stigne. Ipak, napadač je uspeo da poveća razdaljinu i pobegne prema Vojvođanskoj ulici.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu, saopštilo je jutros da se traga i za trećim osumnjičenim, a da je dvojici uhapšenih određeno zadržavanje do 48 sati.

Prema nezvaničnim informacijama, ubice su danima pratile Eleka.

1/5 Vidi galeriju Novica Elek ubijen u Surčinu Foto: Mup, Kurir

- Znali su svaki njegov korak, kuda se kreće i kada se vraća kući, jer je prethodno pod njegov automobil postavljen uređaj za praćenje. Sve ukazuje da iza ubistva Eleka stoji kriminalna grupa i da je Nikola K. star svega 20 godina bio angažovan za zločin - objašnjava izvor iz istrage.

Rođeni brat ubijenog Eleka, u istoj emisiji izjavio je i da njegov brat pre napada nije primetio ništa neobično, kao i da mu se nije žalio da mu neko preti.

- Radili smo zajedno svakodnevno i znao bih da je Novica dobijao pretnje - rekao je Zoran Elek.

Ubijeni Novica Elek bio je poznat policiji.Bio je među optuženima u slučaju koji su mediji svojevremeno nazivali „pljačkom veka“, a koji se odnosio na pljačku konvoja za transport novca u Ustaničkoj ulici u Beogradu 2007. kada je, prema optužnici po kojoj se sudilo grupi, odneto oko 800.000 evra. Elek je, međutim, zajedno sa ostalim optuženima, pravosnažno oslobođen zbog nedostatka dokaza.