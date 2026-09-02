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Osumnjičenom Jovanu Đ.(43), zvanom Bata, iz Višnjićeva kod Šida, sudija Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, odredio je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je u ponedeljak usmrtio oca Savu Đ. (64). Nesrećni čovek je krvnički prebijen, a onda zapaljen. Preminuo je na putu do bolnice od opekotina i povreda nanetih batinama.

Jovan Đ. se tereti za krivično delo nasilje u porodici sa smrtnih ishodom. Sumnja se da je on svog oca nakon svirepih batina, polio benzinom i zapalio dok je čovek bio na krevetu.

Meštani Višnjićeva za Savu imaju samo reči hvale, dok za njegovog sina Batu tvrde da je bio "težak".

- Sava je bio predivan čovek. Šta se desilo kobnog dana, to najbolje on zna, a verovatno i njegova maćeha, koja je živela sa Savom. Mi smo čuli da su se najpre posvađali zbog glasne muzike, navodno mu je Sava rekao da utiša radio, a da ga je Bata, onako prek, dok mu je otac bio na krevetu, polio benzinom i zapalio. Maćeha je odmah pozvala Hitnu pomoć, ali Savi nije bilo spasa - ispričao je za Novosti komšija porodice D.H.

Druga komšinica kaže da je Bata bio problematičan i da je "Savi sin došao glave."

Osumnjičeni za smrt oca: Jovan Foto: Facebook

Prema tvrdnjama meštana, sin je prvo nasrnuo na oca u dvorištu i brutalno ga tukao.

- Toliko ga je tukao da je čovek posle četvoronoške ušao u kuću - ispričao je jedan od komšija za Alo.

Kako je Kurir ranije pisao, u kući se u tom trenutku nalazila i supruga stradalog, odnosno maćeha osumnjičenog, koju je je osumnjičeni navodno udario nakon prebijanja oca.

- Jovan je pobegao nakon zločina, a policija ga je kasnije pronašla kod železničke stanice – ispričao je komšija za Kurir.

Prema nezvaničnim saznanjima do kojih je Kurir došao u Višnjićevu, osumnjičeni je, kako tvrde meštani, i ranije bio krivično gonjen. Meštani navode i da je jedan period života proveo u inostranstvu, a u selu se može čuti tvrdnja da je tamo boravio do zastarelosti jednog ranijeg slučaja, nakon čega se vratio.