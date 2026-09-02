OVO JE SIN KOJI JE ZAPALIO OCA U ŠIDU: Molio ga da smanji muziku, a onda usledio užas (foto)
Osumnjičenom Jovanu Đ.(43), zvanom Bata, iz Višnjićeva kod Šida, sudija Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, odredio je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je u ponedeljak usmrtio oca Savu Đ. (64). Nesrećni čovek je krvnički prebijen, a onda zapaljen. Preminuo je na putu do bolnice od opekotina i povreda nanetih batinama.
Jovan Đ. se tereti za krivično delo nasilje u porodici sa smrtnih ishodom. Sumnja se da je on svog oca nakon svirepih batina, polio benzinom i zapalio dok je čovek bio na krevetu.
Meštani Višnjićeva za Savu imaju samo reči hvale, dok za njegovog sina Batu tvrde da je bio "težak".
- Sava je bio predivan čovek. Šta se desilo kobnog dana, to najbolje on zna, a verovatno i njegova maćeha, koja je živela sa Savom. Mi smo čuli da su se najpre posvađali zbog glasne muzike, navodno mu je Sava rekao da utiša radio, a da ga je Bata, onako prek, dok mu je otac bio na krevetu, polio benzinom i zapalio. Maćeha je odmah pozvala Hitnu pomoć, ali Savi nije bilo spasa - ispričao je za Novosti komšija porodice D.H.
Druga komšinica kaže da je Bata bio problematičan i da je "Savi sin došao glave."
Prema tvrdnjama meštana, sin je prvo nasrnuo na oca u dvorištu i brutalno ga tukao.
- Toliko ga je tukao da je čovek posle četvoronoške ušao u kuću - ispričao je jedan od komšija za Alo.
Kako je Kurir ranije pisao, u kući se u tom trenutku nalazila i supruga stradalog, odnosno maćeha osumnjičenog, koju je je osumnjičeni navodno udario nakon prebijanja oca.
- Jovan je pobegao nakon zločina, a policija ga je kasnije pronašla kod železničke stanice – ispričao je komšija za Kurir.
Prema nezvaničnim saznanjima do kojih je Kurir došao u Višnjićevu, osumnjičeni je, kako tvrde meštani, i ranije bio krivično gonjen. Meštani navode i da je jedan period života proveo u inostranstvu, a u selu se može čuti tvrdnja da je tamo boravio do zastarelosti jednog ranijeg slučaja, nakon čega se vratio.
Ove navode meštana za sada nisu zvanično potvrdili policija niti nadležno tužilaštvo, pa nije poznato o kom postupku je navodno bila reč, niti kakav je bio njegov ishod.