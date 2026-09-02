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Granična policija u Rožajama je, u saradnji sa službenicima Uprave carina i FRONTEX-a, kontrolisala državljanina Srbije M.V. (56), kod kog je pronađeno neprijavljenih 45.000 evra.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, na graničnom prelazu Dračenovac, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisan je BMW, koji je vozio M.V.

- Tom prilikom, carinski službenici su pregledom vozila pronašli 45.000 evra, koje M.V. nije prijavio prilikom prelaska državne granice, u skladu sa zakonskim propisima - saopšteno je iz crnogorske policije.

Dodaju da su o događaju obavešteni službenici Specijalnog policijskog odeljenja, koji su, nakon prikupljenih obaveštenja, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, uhapsili M.V. zbog sumnje da je počinio krivično delo pranje novca.

- Putničko motorno vozilo marke BMW je privremeno oduzeto radi daljih provera - dodaje se u saopštenju.

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