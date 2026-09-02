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Pripremno ročište za suđenje bivšoj gradonačelnici Niša, Dragani Sotirovski, koje je trebalo da bude održano danas, po drugi put je odloženo. Njen advokat, Miroslav Ristić, izjavio je da Sotirovski zbog bolesti nije mogla da prisustvuje suđenju, a o tome je sud blagovremeno obavešten.

Sotirovski se trenutno nalazi u kućnom pritvoru bez elektronskog nadzora. Sledeće ročište je zakazano za 30. septembar u 12 časova.

Bivša gradonačelnica Niša je, podsetimo, uhapšena 21. februara prošle godine, na graničnom prelazu Preševo, prilikom povratka iz Grčke, zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja od marta 2022. do jula 2024. godine.

Advokat Miroslav Riatić Foto: Kurir.rs/M.S.

Viši sud u Nišu je podigao optužnicu protiv Sotirovski zbog sumnje da je oštetila gradski budžet za 250 miliona dinara, a sebi, kako se sumnja, pribavila imovinsku korist u iznosu od oko 112 miliona dinara.

Ona se optužuje i za kupovinu sata "Svarovski", a za koji je Grad Niš, navodno, izdvojio 27.000 dinara.

Sotirovski se tereti i da je kao komandant Štaba za vanredne situacije angažovala firme iz Niša, "Sim puk gradnja" i "Vodomonteri" za izvođenje različitih građevinskih radova na teritoriji grada. Kako je navedeno, ona je nalazila "rupu u zakonu" pa su ti dogovori uspostavljeni neposrednom pogodbom jer u vanrednim situacijama zakon ne propisuje objavljivanje javne nabavke. Štab je u to vreme brojao mnoge rukovodioce u Nišu koji su saslušani jer su bili učesnici tih odluka o proglašavanjima vanrednih stanja.

Sotirovski se nije pojavila na današnjem ročištu Foto: Kurir.rs/M.S.

Sotirovski je puštena iz pritvora pred Novu 2026. godinu.

Na teret joj se stavlja i da je naložila izvesne konsultantske usluge koje je grad platio, ali nije ih dobio.