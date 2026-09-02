Vatra je izbila u motornom delu vozila, a brzom intervencijom Vatrogasno-spasilačke jedinice sprečeno je širenje požara.
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AUTOMOBIL PLANUO ISPRED "METROA" U NOVOM SADU! Vatra zahvatila prednji deo vozila, vatrogasci dojurili i odmah krenuli u akciju (VIDEO)
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Brza reakcija vatrogasaca sprečila je da se požar na jednom automobilu na parkingu ispred "Metroa" u Novom Sadu pretvori u ozbiljniji incident.
Vatra je izbila u motornom delu vozila, a Vatrogasno-spasilačka jedinica stigla je na lice mesta za manje od pet minuta od prijave. Intervencija je sprovedena jednim vatrogasnim vozilom.
Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, požar je lokalizovan pre nego što se proširio na ostatak automobila i izazvao veću materijalnu štetu.
Prema do sada dostupnim informacijama, u incidentu nije bilo povređenih. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.
Kurir.rs
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