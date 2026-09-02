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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Službe za borbu protiv korupcije MUP RS ušli su u prostorije Unicredit banke gde, kako saznajemo, oduzimaju dokumentaciju u vezi sa hipotekom koju je uspostavio investitor jedne zgrade u Ulici vojvode Stepe i mogućim iseljenjima stanara te zgrade koji su slučaj prijavili nadležnim organima zbog niza nepravilnosti!

Policija, prema rečima našeg izvora, po nalogu tužilaštva treba da izvrši provere u vezi sa datom nekretninom, uspostavljenim hipotekama, prenosom potraživanja sa banke na jednog advokata, te da utvrdi kako je pokrenut izvršni postupak i po kom osnovu.

U toku su, kako otkriva naš izvor, i druge provere koje obavlja VJT u Beogradu, a koje se tiču krivične prijave stanara zgrade koji su ugroženi jer im preti moguće oduzimanje stanova!

00:52 Policija u Unicredit banci zbog sporne hipoteke Izvor: MUP/VJTbg

Krivičnu prijavu u ovom slučaju podneli su stanari zgrade protiv zaposlenih u Unilredit banci, advokata M.V. i javnog izvršitelja M.D., a u kojoj se, kako saznajemo, tvrdi da su podnosioci prijave isplatili stanove prodavcu - investitoru "011 Plus DOO Beograd", ali da je investitor ostao dužan banci koja je finansirala izgradnju zgrade.

Banka je kao sredstvo obezbeđenja uspostavila hipoteku nad objektom koji je finansirala, a nakon toga je pokrenula postupak izvršenja radi realizacije hipoteke, zbog čega stanari strahuju da će ostati bez svojih stanova, iako su oni uredno izmirili svoje obaveze prema investitoru koji im je prodao stanove.