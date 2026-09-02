Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima Uprave kriminalističke policije PU za grad Beograd u saradnji sa Odeljenjem za posebne akcije, Upravom kriminalističke policije i Upravom za tehniku i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili su N. K. (20) koji se sumnjiči da je 29. avgusta, u Surčinu, vatrenim oružjem usmrtio Novicu Eleka (45).