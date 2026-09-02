U akciji MUP-a uhapšen je N. K. koji se sumnjiči za ubistvo Novice Eleka, a sa njim je priveden i njegov saučesnik S. B.
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POGLEDAJTE HAPŠENJE UBICE NOVICE ELEKA IZ SURČINA: Specijalci mu upali u štek stan, sa njim pao i saučesnik (VIDEO)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima Uprave kriminalističke policije PU za grad Beograd u saradnji sa Odeljenjem za posebne akcije, Upravom kriminalističke policije i Upravom za tehniku i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili su N. K. (20) koji se sumnjiči da je 29. avgusta, u Surčinu, vatrenim oružjem usmrtio Novicu Eleka (45).
U istoj akciji, uhapšen je S. B. (2003) koji se sumnjiči da je pomagao osumnjičenom izvršiocu.
Sledi dalji rad na procesuiranju uhapšenih.
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