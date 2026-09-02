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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se tokom popodnevnih sati na obilaznici oko Guče, na teritoriji opštine Lučani.

Prema prvim informacijama, jedan od vozača nije se zaustavio na znak STOP, već je ušao u raskrsnicu, gde je došlo do snažnog sudara sa automobilom marke BMW.

Lučani saobraćajna nesreća obilaznica oko Guče (1).jpg
Foto: RINA

U nezgodi su povređene dve osobe, koje su vozilom Hitne pomoći prebačene u bolnicu u Čačku radi dalje dijagnostike i zbrinjavanja.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđene tokom istrage.

Kurir.rs/RINA

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