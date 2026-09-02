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Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Službe za borbu protiv korupcije MUP RS izuzimaju odgovarajuću dokumentaciju jedne banke u cilju provere navoda krivične prijave vanknjižnih vlasnika stanova u zgradi u Ulici Vojvode Stepe koju su podneli protiv zaposlenih u toj banci, jednog advokata i jednog javnog izvršitelja.

- Policijskim službenicima je, pored ostalog, naloženo da utvrde kakvo je potraživanje banke prema privrednom društvu „011 plus" d.o.o. Beograd, da li je to potraživanje bilo obezbeđeno hipotekom na pomenutoj zgradi, te ukoliko jeste, da li je privredno društvo "011 plus" izmirilo potraživanje. Takođe, u cilju sveobuhvatnih provera utvrđuje se na osnovu koje isprave je banka pokrenula izvršni postupak koji se navodi u krivičnoj prijavi, ko je bio označen kao izvršni dužnik u postupku, šta je bilo određeno kao sredstvo i predemet obezbeđenja u postupku, da li je banka putem izvršenja namirila svoje potraživanje ili deo potraživanja, koje odluke su donete u izvršnom postupku - navodi se u saopštenju tužilaštva.

03:50 Policija češlja dokumentaciju banke Izvor: VJT Bg/Mup

Utvrđuje se, kako se dodaje, i koje je sve radnje prijavljeni javni izvršitelj preduzeo u postupku, da li je bio obavešten da je nad privrednim društvom „011 plus" otvoren stečajni postupak, da li je tim povodom donosio neke odluke, te ko je aktuelno u izvršnom postupku označen kao izvršni poverilac, a ko kao izvršni dužnik i po kom osnovu, kao i u kojoj fazi se trenutno nalazi izvrši postupak.

- Predmet provera je i stečajni postupak nad privrednim društvom „011 plus", ko su bili poverioci u tom stečanom postupku, koja potraživanja su prijavljena, šta je ušlo u stečajnu masu, kakav status je imala zgrada koja se navodi u krivičnoj prijavi, da li se neko od poverilaca naplatio tokom stečajnog postupka, ukoliko jeste ko i u kom iznosu i kako je zaključen stečajni postupak, kome je prodat stečajni dužnik - privredno društvo „011 plus", po kojoj ceni, te da li su prilikom prodaje prenete na kupca neke obaveze i ukoliko jesu kakve, te kakav status to privredno društvu trenutno ima - dodaje se.

Pored ostalog, policiji je naloženo i da utvrdi pod kojim okolnostima je došlo do prenosa potraživanja sa pomenute banke na prijavljenog advokata, da li su prilikom prenosa ispoštovane sve potrebne procedure, odnosno da li je bilo nekih propusta i ukoliko jeste kakvih, kao i ko je odgovoran za iste.