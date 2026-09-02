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Meštani sela Višnjićevo, kod Šida, danas su se oprostili od svog komšije Save Đ. (64) kojem je u noći između petka i subote, kako se sumnja, presudio sin Jovan Đ. (43). Sumnja se da ga je kobne večeri svirepo tukao u porodičnom dvorištu, a onda ga zapalio. Sava je preminuo na putu do bolnice.

Nesrećni muškarac sahranjen je danas na seoskom groblju, a od njega su se oprostile supruga, dve ćerke, kao i mnogobrojni rođaci i prijatelji.

- Dugo godina smo se družili. To je bio jedan fin i miran čovek. Ni mrava ne bi zgazio. Nikad se ni sa kim nije svađao, uvek je izbegavao konflikte, i nikad mi se nije žalio na sina. A njegov sin... Kabadahija, ništa drugo nisam očekivao od njega, nego da digne ruku na oca. Ceo život je bio takav. Uvek neki incidenti i bahaćenje. Jedan komšija mi je pričao da mu je pre nekih pet godina pretukao sina, i to isto svirepo kao Savu. Uopšte me nije iznenadilo da je ovo sve napravio, takvog sam ga i znao. Još je i pobegao na železničku stanicu, kao da mu nije krivo uopšte. Mislio je da će se sakriti i nastaviti život - priča za Kurir komšija ožalošćene porodice.

Sava sa sinom Jovanom Foto: Facebook

- Viđao sam ga često kako dolazi kod sestre. Pa ni to ne može normalno da prođe... uvek škripa guma, neko divljanje... Ma za njega je tamnica. Žao mi je jadnog Save, da ovako skonča - priseća se naš sagovornik.

Komšija kaže i da nije čuo detalje zločina, ali naglašava da ne prestaje da se pita jednu stvar.

- Kažu da je to veče pravio galamu sa drugarima, a da je krenuo da tuče oca, kada ga je on pitao da utiša muziku. Pa što ga ti drugari nisu sprečili da to počini? Pa kako je mogao to da izvede pred njima. Ako su ostali tu tokom zločina, onda su i oni saučesnici. Za Jovana sam čuo da je imao neka krivična dela i da je bio u zatvoru, ali ne znam zbog čega - pita se komšija.

Foto: Facebook

Druga stanarka sela kaže da se danas veliki broj ljudi okupio na Savinoj sahrani.

- Dosta ljudi je bilo. Bio je mnogo dobar čovek. On i druga supruga su baš miran život vodili, a sin mu je bio u Nemačkoj 10 godina, pa se pre nekih godinu i po dana vratio kod njih u kuću i napravio ovo zlo. Jovan nije imao posao, živeo je na tuđ račun - priča komšinica.

Osumnjičeni Jovan Đ. Foto: Facebook

Kako smo ranije pisali, osumnjičenom Jovanu Đ. sudija Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, odredio je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je u ponedeljak usmrtio oca Savu Đ. Jovan se tereti za krivično delo nasilje u porodici sa smrtnih ishodom. Sumnja se da je on svog oca nakon svirepih batina, polio benzinom i zapalio dok je čovek bio na krevetu. On je uhapšen nakon kratkog bekstva na seoskoj železničkoj stanici.