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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u nastavku rada na rasvetljavanju otmice koja je sredinom avgusta izvršena u Zemunu, uhapsili su maloletnika zbog sumnje da je učestvovao u izvršenju ovog krivičnog dela.

- Sumnja se da je ovaj maloletnik zajedno sa G. B., M. V. i F. N. koji su ranije uhapšeni, učestvovao u otmici oštećenog kome su tom prilikom naneli teške telesne povrede opasne po život - navodi se u saopštenju MUP-a.

Maloletnik će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Odeljenju za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsetimo, iz tužilaštva je ranije saopšteno da se oni sumnjiče da je F.N. sa više NN lica iz parka na teritoriji GO NovI Beograd odveo oštećenog O.F. i zadržao ga u stanu na teritorji Zemuna gde neprijavljeno boravi.

- Oštećeni je bio vezan, dok su mu različitim predmetima nanosili povrede u predelu tela i glave, koje su od strane lekara skupno procenjene kao teške telesne povrede opasne po život. Oštećeni O.F. je 15. avgusta u ranim jutarnjIm časovima pobegao iz stana. Osumnjičeni su navedeno učinili po prethodnom dogovoru Gorana B. sa NN licem, koje ga je kontaktiralo putem aplikacije Signal, ponudilo mu novac u iznosu od 2.000 evra u zamenu za izvršenje navedenog krivičnog dela, te mu je davalo instrukcije za postupanje prema oštećenom - navodeno je posle hapšenja trojice osumnjičenih u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.