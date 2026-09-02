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Tuga se nadvila nad Velikim Gradištem! U gradu je danas proglašen Dan žalosti, a većina građana okupila se u 13 sati da na večni počinak isprati vatrogasca S. Č. (48) i njegovu ćerku J. Č. (19), koje je u subotu ubio granični policajac B.K. (39) kojem su oni bili zet i sestričina.

U istom krvavom piru policajac je ranio i svoju sestru i zetovu majku, koje su još uvek u teškom stanju u Kliničkom centru Srbije. Nakon pucnjave je istim pištoljem presudio i sebi.

Prijateljica porodice kaže da je jedva smogla snage da ode na sahranu oca i ćerke.

Policajc koji je počinio zločin Foto: Privatna arhiva, Kurir

- Od subote ne znam za sebe. Ne želim da poverujem da su ubijeni. Danas sam se jedva sabrala da odem na sahranu. Tuga nas je sve polomila. Ceo grad je utihnuo. Nigde se ništa ne čuje, svi tuguju za nevinim dušama. Sada se samo molim da majka i baka devojčice prežive - rekla je za Kurir prijateljica ožalošćene porodice.

Monstrum B.K. je kobnog dana pucao u četiri osobe, a majka vatrogasca S. Č. (70) i njegova supruga A. Č. (46) se još uvek bore za život i lekari u bolnici čine sve da ih spasu. Krvoproliće je B. K. počinio u dve kuće i to sve zbog svađe sa sestrom oko nasledstva.

Kako smo pisali, B.K. je juče sahranjen u Požarevcu, a sahranu je organizovala njegova supruga.

Ubijeni vatrogasac S.Č. Foto: Privatna arhiva, Kurir

- Niko ne može da poveruje da je jedan naizgled normalan čovek, počinio takvo krvoproliće zbog nasledstva. Čula sam da mu je sahranu spremila supruga. Ona je išla u pogrebno preduzeće i sve organizovala. Mislim da su mu samo majka i žena došle na pokop - ispričala je za Kurir jedna poznanica porodice.

B.K. je, navodno, godinama unazad pokušavao da proda kuću koja je, prema tvrdnjama komšija, bila jedan od izvora dugogodišnjih porodičnih nesuglasica koje je na kraju okončano krvoprolićem.

Stradala tinejdžerka J.Č. Foto: Privatna Arhiva

Kako saznaje Kurir, B. K. je pre dve godine objavio oglas za prodaju velike porodične kuće u Velikom Gradištu, a tu nekretninu on je cenio 50.000 evra. Prema rečima meštana Velikog Gradišta, nekretnina u tom trenutku navodno nije pripadala njemu.