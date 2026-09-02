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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su ruskog državljanina E. L. (23), koji se sumnjiči da je u saizvršilaštvu sa više, za sada nepoznatih osoba, telefonskim putem doveo u zabludu građane i oštetio za ukupno 60.000 evra.

Sumnja se da je E. L., u periodu od avgusta do septembra 2026. godine, zajedno sa više nepoznatih osoba, putem telefona pozivao građane predstavljajući se kao lekar i, dovodeći ih u zabludu da je nekom od njihovih članova porodice potrebna hitna operacija usled povreda u saobraćajnoj nezgodi, zahtevao i preuzimao novac u ukupnom iznosu od 60.000 evra.

E. L. se sumnjiči da je na taj način izvršio krivično delo prevara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Policija nastavlja dalji rad na rasvetljavanju ovog slučaja.

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