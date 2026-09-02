Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droga, u saradnji sa Odeljenjem za posebne akcije i Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su M. K. (1998), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Evo šta mu je sve pronađeno Foto: MUP Srbije

Pretresom stana u kome je osumnjičeni M. K. neprijavljeno boravio, policija je pronašla i zaplenila oko 180 kilograma marihuane, 18 kilograma kokaina, 43 litre amfetaminskog ulja i 11 kilograma kofeina koji se koriste za proizvodnju opojne droge amfetamin, oko pet kilograma hašiša, dve elektronske vagice za precizno merenje i 2.800 evra.

00:54
Uhapšen diler iz Sremske Mitrovice Izvor: Mup Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaVELIKA ZAPLENA DROGE U INĐIJI: Policija u jednoj kući pronašla kilo amfetamina!
Screenshot 2025-05-14 152900.png
HronikaPAO SA VIŠE OD 10 KILOGRAMA DROGE! Policija zaustavila kamion kod Novog Pazara, imali šta i da vide, evo gde je skrivao narkotike
policija.jpg
HronikaPALI DILERI U BEOGRADU: Policija zaplenila više od 11 litara droge za silovanje!
droga za silovanje
HronikaUHAPŠEN DILER U NOVOM SADU: Prodao kokain tinejdžeru, a onda mu policija upala u kuću
Screenshot 2025-05-14 152900.png