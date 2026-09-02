Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droga, u saradnji sa Odeljenjem za posebne akcije i Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su M. K. (1998), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.





1/7 Vidi galeriju Evo šta mu je sve pronađeno Foto: MUP Srbije

Pretresom stana u kome je osumnjičeni M. K. neprijavljeno boravio, policija je pronašla i zaplenila oko 180 kilograma marihuane, 18 kilograma kokaina, 43 litre amfetaminskog ulja i 11 kilograma kofeina koji se koriste za proizvodnju opojne droge amfetamin, oko pet kilograma hašiša, dve elektronske vagice za precizno merenje i 2.800 evra.

00:54 Uhapšen diler iz Sremske Mitrovice Izvor: Mup Srbije