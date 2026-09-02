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Danas se navršava tačno pet godine od tragičnog ubistva MMA borca Uroša Stefanovića (27), koje dogodilo 2. septembra oko 21 sat u Novom Sadu, a nakon čega je ubica pobegao, zbog čega je policija odmah blokirala Detelinaru.

Stefanović je, od zadobijenih povreda, preminuo 3. septembra. Ipak, tokom istrage je uvtvrđeno da on nije bio primarna meta, već da je život izgubio jer se u pogrešno vreme našao na pogrešnom mestu, jer je u pucnjavi ranjen i Goran Kovačević Goranac, koji je ranjen u ruku, a čiji je Stefanović bio telohranitelj, prema pisanju medija.

Goran Kovačević Goranac se, najverovatnije, u pratnji Stefanovića vraćao kući, kada su primetili da ih neko prati. U želji da se sklone sa ulice, skrenuli su u prolaz, a potom u dvorište zgrade. To, ipak, nije zavaralo napadače, te su automobilom uleteli u dvorište i otvorili rafalnu paljbu iz poluautomatskog oružja. Uroš Stefanović je teško ranjen i preminuo je od posledica povreda dan kasnije. Napadači su izleteli iz prolaza zgrade i preko trotoara izašli na put. Njihovo vozilo je kasnije pronađeno na izlazu iz grada, a na njemu je bilo rupa od metaka, što ukazuje na to da je došlo do razmene vatre. Ispaljeno je 15 metaka.

Optuženi u ovom slučaju bili su bivši policajac Dalibor Bogdanović, poznat kao Boća (46), i Daniel Janjoš (45), bivši profesor fizičkog i prvak u streljaštvu. Prema izveštajima, incident se dogodio kada je Janjoš otvorio vatru na Kovačevića, pogodivši ga u ruku, dok je Stefanović, koji je pokušao da interveniše, takođe pogođen i on je preminuo od posledica ranjavanja. Janjoš je pobegao sa mesta zločina, ali se kasnije predao policiji.

Hapšenje nakon ubistva Foto: Youtube Printscreen MUP

- Istragom je utvrđeno da je meta napada bio Kovačević, koji je ranjen u ruku u pucnjavi u kojoj je ispaljeno 15 hitaca. MMA borac i Kovačević su pre pucnjave bili na motorima, a sa njima i dvojica sinova ranjenog Kovačevića, takođe, na motorima - podseća izvor i dodaje da su Stefanović i Kovačević motorima ušli u dvorište.

- MMA borac je ostao ispred zgrade, a Goranac je ušao u garažu. Tamo se zadržao dva, tri minuta, a kada je izašao zatvorio je garažu i krenuo ka izlazu. Janjoš koji je bio u "pežou" počeo je da puca u Kovačevića i pogodio ga je u ruku, MMA borac je pritrčao egzekutoru i goloruk je pokušao da se obračuna s njima. Stefanović je udario egzekutora, ali ga je on izrešetao.

Suđenje i pravosnažna presuda

Suđenje za ubistvo počelo je u junu 2022. godine, a počelo je ispočetka u februaru prošle godine zbog promene predsedavajućeg sudije do koje je došlo zbog toga što je prvobitni predsedavajući sudija premešten u Apelacioni sud. Suđenje je ponovo krenulo iz početka u februaru ove godine zbog promene u sastavu sudskog veća.

Prvostepena presuda za ubistvo izrečena je uoktobru 2025. godine.

Okrivljeni Dalibor Bogdanović Boća osuđen je za krivična dela teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu i neovlašćeno nošenje oružja na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, a vreme provedeno u pritvoru koji je produžen do pravnosnažnosti presude računa se u kaznu.

Veštaci su tokom suđenja naveli da je DNK trag Dalibora Bogdanovića pronađen na perici, ali su istakli da tragovi ne moraju nužno poticati od nošenja perike. Takođe, pronađene su tri različite rukavice na različitim mestima, što Bogdanović koristi kao argument da nije mogao koristiti sve te rukavice tokom kratkog trajanja pucnjave.

Dalibor Bogdanović Boća Foto: S.S.

Okrivljeni Danijel Janjoš osuđen je za krivična dela teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu i neovlašćeno nošenje oružja na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 17 godina, a pritvor koji je produžen do pravnosnažnosti presude računa se u izrečenu kaznu.

Pravnosnažna presuda pristigla je u junu ove godine, a potvrđene su prvostepeno izrečene kazne.