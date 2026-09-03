Hronika
KRALJEVČANIN (52) UHAPŠEN ZBOG IZAZIVANJA POŽARA: Išao po gradu i palio kontejnere, vatra se širila na okolne automobile
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Kraljevačka policija je u sredu saopštila da je uhapsila pedsetdvogodišnjeg O.S. zbog sumnje da je u noći između utorka i srede na više lokacija u Kraljevu namerno izazvao požare, paljenjem više kontejnera za odlaganje otpada.
U Ulici Četvrti kraljevački bataljon se požar proširio na dva putnička vozila parkirana u neposrednoj blizini.
Jedan automobil je u potpunosti izgoreo, dok je drugi delimično oštećen, naveli su iz policije.
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