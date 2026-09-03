Slušaj vest

Kraljevačka policija je u sredu saopštila da je uhapsila pedsetdvogodišnjeg O.S. zbog sumnje da je u noći između utorka i srede na više lokacija u Kraljevu namerno izazvao požare, paljenjem više kontejnera za odlaganje otpada.

U Ulici Četvrti kraljevački bataljon se požar proširio na dva putnička vozila parkirana u neposrednoj blizini.

Jedan automobil je u potpunosti izgoreo, dok je drugi delimično oštećen, naveli su iz policije.

Ne propustiteHronika180 KILOGRAMA MARIHUANE, 18 KILOGRAMA KOKAINA, 2.800 EVRA... U Sremskoj MItrovici uhapšen diler (28) - POGLEDAJTE KAKO JE PRIVEDEN (VIDEO)
collage.jpg
HronikaGDE ĆE MU DUŠA?! LAŽNI LEKAR U BEOGRADU PREVARIO LJUDE ZA 60.000 EVRA: Tvrdio da članu porodice treba hitna operacija zbog saobraćajne nesreće
policija
HronikaDAN ŽALOSTI U VELIKOM GRADIŠTU ZBOG NEZAPAMĆENOG MASAKRA: Sahranjeni ubijeni otac i ćerka, majka tinejdžerke još uvek u bolnici
Veliko Gradište dvostruko ubistvo i samoubistvo
HronikaMALOLETNIK UHAPŠEN ZBOG OTMICE U ZEMUNU: Lisice ranije stavljene i trojici njegovih saradnika, oteli čoveka u parku za 2.000 evra?
hapšenje bomba (3).png