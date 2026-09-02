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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u selu Lukare kod Prištine poginuo je Loran Krasnići (27), bivši učesnik "Velikog brata VIP tzv. Kosova" i poznato lice sa društvenih mreža.

Kako je za Indeksonline potvrdio direktor Klinike za hitne slučajeve UKCK-a Naser Sila, mladić (27) dovezen je u Hitnu pomoć bez znakova života.

- Žrtva, stara 27 godina, dovezena je u Hitnu pomoć bez znakova života i, uprkos naporima medicinskog tima da je reanimira, nije uspela da preživi - rekao je Sila.

Detalje nesreće potvrdila je i portparolka policije regiona Prištine Fljora Ahmeti.

- Danas oko 20.20 časova dobili smo informaciju da se u selu Lukare u Prištini dogodila saobraćajna nesreća. U nesreći su učestvovali vozilo i motocikl. Usled nesreće, motociklista je preminuo. Smrt povređenog muškarca konstatovala je medicinska ekipa UKCK-a - rekla je Ahmeti.

Ona je dodala da se slučajem bavi regionalna saobraćajna jedinica, koja utvrđuje sve okolnosti nesreće.