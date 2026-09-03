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O tome šta bi mogao da bude motiv napada, da li je on bio unapred organizovan, ali i na koji način policija može da identifikuje maskirane počinioce, govorio je Nenad Ljubišić, predsednik strukovnog udruženja policije.

- Za sada nemamo mnogo činjenica, sem toga da se desio jedan veoma ozbiljan incident kada je grupa od nekoliko maskiranih napadača došla na proslavu 18. rođendana i tom prilikom povredila slavljenika, njegovog brata i njegovog oca. Kada govorimo o ovakvim i sličnim napadima i incidentima, moramo da kažemo da ono što je bitno jeste da, ukoliko su napadači bili maskirani, to otežava policiji da ih identifikuje, ali samim tim ne sprečava policiju da ih pronađe - rekao je Ljubišić.

Kako je objasnio, policija će kroz prikupljanje materijalnih dokaza, razgovore sa očevicima i analizu video-zapisa pokušati da utvrdi identitet svih učesnika.

- Bez obzira na to što su napadači nosili maske, policija može da ih identifikuje. Kada prikupi relevantne materijalne dokaze, utvrdiće njihov identitet, obaviti razgovore sa njima, utvrditi motiv napada i preduzeti dalje mere u skladu sa zakonom. Bitno je da se obavi razgovor sa svim očevicima, da se utvrdi da li postoje određeni video-zapisi samog događaja, da se izuzmu video-dokazi sa određenih raskrsnica i objekata u blizini. Sama činjenica da je 20, tj. nekolicina lica došla organizovano na neku proslavu i izvršila napad, govori o tome da su oni pre toga morali da se negde nađu, da se negde okupe. Na policiji je da utvrdi ko ih je organizovao i zašto je ta grupa došla baš na tu proslavu tog rođendana - rekao je Ljubišić.

01:57 Nenad Ljubišić: Ne bih unapred da donosimo zaključke o identitetu i motivu napada Izvor: kurir televizija

Govoreći o tome šta prisustvo većeg broja maskiranih osoba na proslavi može da govori o njihovom međusobnom odnosu sa žrtvama, Ljubišić je pozvao na oprez i istakao da se motiv ne sme unapred pretpostavljati.

- Ne bih da unapred donosimo zaključke ni o identitetu ni samom motivu. Potrebno je da istraga odradi, tj. da policija odradi svoj deo posla uz koordinaciju sa nadležnim tužilaštvom, da se utvrde sve činjenice i okolnosti organizovanja te grupe ljudi - rekao je on.

On je naglasio da u ovom trenutku nije zahvalno govoriti o mogućem motivu, jer je istraga u toku.

- Sada nije zahvalno govoriti i spekulisati o određenim činjenicama, jer je istraga još uvek u toku. Potrebno je da određeno vreme protekne, da policija prikupi sve dokaze, da odradi rekonstrukciju događaja.

Slični incidenti na proslavama nisu česti

Govoreći o tome koliko se policija u praksi susreće sa sličnim situacijama, Ljubišić kaže da ovakvi incidenti nisu česta pojava.

- Ovi slučajevi nisu česti, to su izolovani, pojedinačni slučajevi i ne trebaju nikoga da zabrinjavaju. Prosto, to se nažalost dešava, ali kao što sam rekao, nije česta praksa.

On je apelovao na građane da eventualne nesuglasice ne pokušavaju da rešavaju nasiljem, već da se obrate nadležnim institucijama.

- Ono što je bitno apelovati i napomenuti svim građanima jeste da određene nesuglasice ne rešavaju sami, već da se obrate nadležnim institucijama, jer nasilje nije rešenje - zaključio je Ljubišić.

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Kurir.rs

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