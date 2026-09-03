U Hitnoj pomoći su kazali da je sa teškom povredom glave i brojnim drugim povredama prevezen na reanimaciju Urgentnog centra.
hitna pomoć
PEŠAK TEŠKO POVREĐEN U NIŠU: Hitno prebačen na reanimaciju
Slušaj vest
Muškarac (53) teško je povređen sinoć, pola sata pre ponoći, pošto ga je vozilo oborilo dok je prelazio Bulevar Svetog Pantelejmona u Nišu.
U Hitnoj pomoći su kazali da je sa teškom povredom glave i brojnim drugim povredama prevezen na reanimaciju Urgentnog centra.
U protekla 24 časa ekipa niške Hitne pomoći intervenisala je i zbog udesa kod izletišta Ploče a dva povređena muškarca su prebačena u Urgenti centar na preglede i lečenje.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši