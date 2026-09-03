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Muškarac (53) teško je povređen sinoć, pola sata pre ponoći, pošto ga je vozilo oborilo dok je prelazio Bulevar Svetog Pantelejmona u Nišu.

U Hitnoj pomoći su kazali da je sa teškom povredom glave i brojnim drugim povredama prevezen na reanimaciju Urgentnog centra.

U protekla 24 časa ekipa niške Hitne pomoći intervenisala je i zbog udesa kod izletišta Ploče a dva povređena muškarca su prebačena u Urgenti centar na preglede i lečenje.

Kurir.rs/Beta

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