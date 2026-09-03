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U Višem sudu u Beogradu danas će biti održano pripremno ročište u šestom parničnom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet učenika i radnika obezbeđenja, a ranio još šest osoba. U ovom postupku tužbu je podnela maloletna devojčica koja je ranjena u napadu, a koja je preživela. Pored roditelja dečaka, kao tužena je obuhvaćena i pomenuta škola.

Advokatica Slavka Babić ocenjuje je da maloletna oštećena i njena porodica imaju pravo da u parničnom postupku traže naknadu štete.

- Maloletna oštećena ima pravo na naknadu štete i da u parničnom postupku dokaže uzročnu povezanost između propusta roditelja i štetnog događaja. Ima pravo na naknadu zbog pretrpljenih fizičkih bolova, duševnih bolova, straha i naruženosti koja je nastala kao posledica događaja - objasnila je Babić gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji.

Ona je navela da je današnje ročište bilo pripremno i da su se na njemu predlagali dokazi koji će biti izvedeni tokom postupka.

- U pitanju je pripremno ročište, na kojem se predlažu dokazi koji će biti izvedeni tokom parničnog postupka. Ovo je šesti postupak po redu. Prethodnih pet postupaka je prvostepeno okončano i trenutno se nalaze pred Apelacionim sudom, po žalbama punomoćnika tuženih. Zbog toga je u ovom trenutku nezahvalno precizirati koji će sve dokazi biti izvedeni u ovoj novoj parnici.Ono što je izvesno jeste da će biti sprovedeno saslušanje parničnih stranaka, kao i veštačenje od strane psihijatra i sudsko-medicinsko veštačenje. Veštačenja će se, između ostalog, odnositi na trajanje i intenzitet pretrpljenih bolova, kao i na okolnost naruženosti.

03:35 Slavka Babić: Maloletna oštećena ima pravo pravo na naknadu zbog pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova Izvor: Kurir televizija

Krivični postupak još nije pravosnažno okončan

- Moramo da razdvojimo krivični i parnični postupak. U krivičnom postupku utvrđuje se krivična odgovornost roditelja, odnosno da li su njihovo zanemarivanje, zapuštanje i propusti uticali na događaj u kojem je maloletnik ubio učenike i radnika obezbeđenja. U parničnom postupku sud može da utvrdi da je šteta nastala usled propusta roditelja čak i ukoliko u krivičnom postupku njihova odgovornost ne bi bila utvrđena.

Foto: Kurir Televizija

Adovokatica Babić veruje da bi postupak mogao da bude okončan do kraja godine.

- Očekujem da Apelacioni sud neće ponovo otvarati glavni pretres, iako tu mogućnost ima po zakonu, već da će na osnovu preispitivanja žalbi branilaca i tužilaštva doneti odluku. Moje mišljenje je da bi prvostepena presuda mogla da bude potvrđena. Verujem da bismo do kraja godine mogli da imamo pravosnažnu i konačnu odluku - zaključila je Slavka Babić.

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Kurir.rs

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