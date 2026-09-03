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Sedamnaestogodišnji mladić stradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Čaglavici, kada je na njega, pod još nerazjašnjenim okolnostima, naletelo putničko vozilo.

Uprkos brzioj reakciji dežurnih ekipa Hitne pomoći, mladiću nije bilo spasa, a lekari su po dolasku na lice mesta mogli samo da konstatuju smrt. Pripadnici policije i nadležni tužilac odmah su izašli na teren kako bi izvršili uviđaj i prikupili materijalne dokaze.

Odlukom postupajućeg tužioca, vozaču automobila određeno je policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati, tokom kojih će biti saslušan i podvrgnut daljoj istrazi radi utvrđivanja tačnih uzroka i okolnosti ove nesreće.

(Telegraf.rs)

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