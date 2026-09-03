Policija i tužilac obavili uviđaj, istraga treba da utvrdi kako je došlo do nesreće
Hronika
AUTOM POKOSIO TINEJDŽERA (17), DEČAK STRADAO NA MESTU: Tragedija u Čaglavici, vozač odmah uhapšen
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Sedamnaestogodišnji mladić stradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Čaglavici, kada je na njega, pod još nerazjašnjenim okolnostima, naletelo putničko vozilo.
Uprkos brzioj reakciji dežurnih ekipa Hitne pomoći, mladiću nije bilo spasa, a lekari su po dolasku na lice mesta mogli samo da konstatuju smrt. Pripadnici policije i nadležni tužilac odmah su izašli na teren kako bi izvršili uviđaj i prikupili materijalne dokaze.
Odlukom postupajućeg tužioca, vozaču automobila određeno je policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati, tokom kojih će biti saslušan i podvrgnut daljoj istrazi radi utvrđivanja tačnih uzroka i okolnosti ove nesreće.
(Telegraf.rs)
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