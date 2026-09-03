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Iznošenjem odbrane okrivljenih, počeo je glavni pretres u krivičnom predmetu koji se pred Višim sudom u Zrenjaninu vodi protiv Bečejaca L. F. (33) i K. F. (51), zbog krivičnog dela ubistvo u saizvršilaštvu, potvrđeno je u zrenjaninskom Višem javnom tužilaštvu.

Na istom ročištu protiv sina i majke ispitani su svedoci i veštaci. Kako je rečeno u tužilaštvu, sledeći glavni pretres biće naknadno zakazan, dok je okrivljenima, rešenjem Višeg suda u Zrenjaninu od 23. jula, produžen pritvor za 60 dana, a najduže do 22. septembra.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva, sinu i majci se na teret stavlja da su 22. juna prošle godine, u večernjim satima, u porodičnoj kući u Bečeju, ubili I. H. (45), koji je bio vanbračni suprug okrivljene K. F.

Prema optužnici, oni su mu kuhinjskim nožem zadali 25 uboda po glavi i telu, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život, od kojih je preminuo na licu mesta.

1/4 Vidi galeriju Ubistvo u Bečeju Foto: T.S

Sumnja se da su se emotivni partneri kobne večeri posvađali i da je sukob eskalirao ubistvom. Komšije su čule buku koja je dopirala iz kuće i dvorišta, pa su slučaj prijavile policiji.

Prema nezvaničnim informacijama, okrivljena je u početku tvrdila da je ona sama počinila delo za koje se tereti, a onda je i njen sin priznao da je učestvovao u ubistvu. Za navedeno krivično delo zaprećena je kazna zatvora od pet do 15 godina.