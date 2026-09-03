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Policija u Beču uhapsila je državljanina Srbije (29) zbog sumnje da je povezan sa trgovinom narkoticima, nakon što je kod njega pronađeno više kilograma droge i gotovina.

Kako je saopštila policija Beča, pripadnici Specijalne jedinice za borbu protiv uličnog kriminala (EGS) tokom patrole uočili su muškarca koji im je zbog sumnjivog ponašanja privukao pažnju. Policajci su pokušali da ga zaustave i kontrolišu u bečkom naselju. Osumnjičeni je tada, kako se navodi, pokušao da pobegne, ali su ga policajci ubrzo sustigli i uhapsili.

U torbi nosio više od dva kilograma kokaina

Prilikom kontrole, u torbi koju je Srbin nosio pronađena su dva bloka kokaina ukupne težine oko 2,2 kilograma. Policija je tom prilikom zaplenila i četvorocifrenu sumu novca.

Nakon hapšenja, istražitelji su nastavili istragu i pretresli stan koji je osumnjičeni koristio u bečkoj četvrti Favoriten.

Ni tamo policija nije ostala praznih ruku.

Uhapšen Srbin, Beč, droga
Foto: LPD Wien

U stanu je pronađeno još oko 4,7 kilograma marihuane, približno 147 grama kokaina, kao i dodatna suma gotovine.

Celokupna zaplenjena droga i novac predati su nadležnim službama, dok istragu vodi Kancelarija kriminalističke policije.

Policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti slučaja, kao i eventualne veze uhapšenog sa drugim osobama i krivičnim delima povezanim sa trgovinom narkoticima.

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