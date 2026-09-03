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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UКP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su D. G. (43) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

- Osumnjičeni je policijskim službenicima koji su postupali po prijavi za uznemiravanje radnika na jednoj benzinskoj stanici u Novom Sadu, ponudio 10.000 evra kako bi prekinuli postupanje i kako ne bi izvršili službenu radnju koju su bili u obavezi da izvrše - saopštio je MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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