Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UКP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su D. G. (43) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

- Osumnjičeni je policijskim službenicima koji su postupali po prijavi za uznemiravanje radnika na jednoj benzinskoj stanici u Novom Sadu, ponudio 10.000 evra kako bi prekinuli postupanje i kako ne bi izvršili službenu radnju koju su bili u obavezi da izvrše - saopštio je MUP.