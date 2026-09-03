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Mladić J.P. teško je povređen u španskom mestu Alikante, dok je stajao pored parkiranog automobila i uzimao stvari iz gepeka, kada je na njega punom brzinom u automobilu naletela 84-godišnja meštanka.

Nesrećni mladić je od siline udara zadobio teške povrede i nakon prve pomoći u obližnjoj bolnici, po hitnom postupku prebačen u Klinički centar u Valensiji.

Prema prvim informacijama, grupa od šestorice prijatelja iz Srbije doputovala je u Španiju na odmor. Kako bi što bolje obišli obalu i išli od mesta do mesta, iznajmili su dva rent-a-car automobila. U subotu su se uputili ka jednoj od plaža u okolini Alikantea, ne sluteći da će se provod pretvoriti u tešku nesreću.

Tokom puta, vozila su se nakratko zaustavila, a mladić J. P. izašao je iz auta i prišao prtljažniku kako bi uzeo rekvizite za plažu. U tom trenutku, iza njih se pojavio automobil kojim je upravljala 84-godišnja žena, koja je iz, za sada neutvrđenih razloga, izgubila kontrolu i direktno naletela na srpskog državljanina i zadnji deo vozila.

Lekarska ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i pružila prvu pomoć povređenom mladiću. On je prvo prevezen u obližnju lokalnu bolnicu, ali su lekari, uvidom u težinu povreda, odmah doneli odluku da ga po hitnom postupku prebace u specijalizovani klinički centar u Valensiji.

Lekari u Valensiji uspeli su da stabilizuju njegovo stanje i J. P. se trenutno nalazi pod stalnim nadzorom stručnjaka, van životne opasnosti.

Španska policija izvršila je uviđaj na mestu udesa i radi na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je 84-godišnja žena naletela na zaustavljeno vozilo i turistu iz Srbije.