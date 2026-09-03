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U Višem sudu u Beogradu u toku je šesti po redu parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja maloletnika koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro učenika i radnika obezbeđenja, a ranio još šest osoba, međutim, sud je danas, po prvi put kada je reč o parničnim postupcima protiv Kecmanovića, doneo odluku da se isključi javnost.

U ovom postupku, podsetimo, tužbu je podnela maloletna učenica koja je tog kobnog dana ranjena u školi i koja je preživela napad. Pored Vladimira i Miljane Kecmanović, tužbom je obuhvaćena i Osnovna škola "Vladislav Ribnikar" u kojoj se masakr dogodio.

Odluka je doneta nakon što je prethodno punomoćnica tužilje predložila da se isključi javnost.

Foto: Petar Aleksić

- To je ovde naročito bitno jer je u pitanju ranjena devojčica koja je preživela masakr - rekla je punomoćnica Jelena Tadić.

Kako je ranije navedeno, tužba je podneta 6. maja, a njome se zahteva naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova i umanjenja opšte životne aktivnosti, fizičkih bolova, straha, kao i zbog naruženosti.

Šesti parnični postupak

Ovo je šesti po redu parnični postupak koji se vodi protiv Kecmanovića nakon masovnog ubistva u školi na Vračaru.

Viši sud u Beogradu već je prvostepeno okončao parnice koje su pokrenuli članovi porodica ubijenih učenika i radnika obezbeđenja, njih ukupno 27, kao i članovi porodice Dukić, čija je ćerka ubijena u ovom zločinu.

Okončani su i postupci koje su pokrenuli ranjeni dečaci i njihovi roditelji, kao i ranjena nastavnica istorije.

Foto: Petar Aleksić

Prema do sada donetim presudama, Vladimir i Miljana Kecmanović, kao i škola, obavezani su da oštećenima isplate više od 411 miliona dinara.

Kecmanovići osuđeni i u krivičnom postupku

U Višem sudu u Beogradu okončan je i krivični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović.

Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest meseci zatvora zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dve godine i 11 meseci zatvora zbog zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica.

Na ovu presudu Kecmanovići, prema dostupnim informacijama, nisu uložili žalbu, za sada. Međutim, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopstilo je još 29. jula da su se žalili zbog odluke o krivičnim sankcijama, odnosno visine kazni koje su im izrečene.