Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.
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KRAO HRANU IZ PRODAVNICA, POLICIJA MU NAŠLA I OPOJNE DROGE: Uhapšen Subotičanin (32), priveden tužilaštvu!
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim radom, rasvetlili su četiri krađe i uhapsili T. M. P. (32) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je učininio više krivičnaih dela.
On se sumnjiči da je u avgustu ove godine, iz prodavnica na području grada, ukrao veću količinu prehrambenih proizvoda.
Takođe, kod osumnjičenog je pronađena i manja količina tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
T. M. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.
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