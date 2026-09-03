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Mladić iz Srbije koji je teško povređen u Alikanteu, u saobraćajnoj nesreći, je Jovan P. iz sela Arnajevo, a prema poslednjim informacijama, njemu je u bolnici u Valensiji amputirana noga.

Jovan je povređen kada je iz automobila vadio stvari za plažu, dok se nalazio u zaustavnoj traci. Tada je na njega naletela starica (84) za volanom i pod prevelikom brzinom, prenosi Telegraf.

Zbog teških i po život opasnih povreda koje je zadobio u trenutku silovitog udara, lekari u Valensiji bili su primorani da mu amputiraju nogu. Ipak, i pored teške borbe, iz bolničke sobe stižu vesti koje daju nadu - Jovan se trenutno oseća dobro i njegovo stanje je stabilno.