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Suđenje Dijani Hrkalović, bivšoj držanoj sekretarki MUP-a i Dejanu Milenkoviću, nekaašnjem načelniku Službe za specijalne istražne metode Dejanu Milenkoviću završeno je danas i sud je iznošenje završnih reči pred presudu zakazao za 29. oktobar.

1/14 Vidi galeriju DIJANA HRKALOVIĆ STIGLA U SPECIJALNI SUD: Bivšoj državnoj sekretarki se nastavlja suđenje (VIDEO) Foto: Nenad Kostić

Sudija Slađana Marković saopštila je da je dokazni postupak završen i da su svi dokazni predlozi odbrane, među kojima je bio i predlog Dijane Hrkalović da se pribavi evidencija njenih prelazaka državne granice za avgust 2018., ali i da se saslušaju brojni svedoci među kojima su bivša tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nataša Krivokapić, nekadašnji direktor policije Vladimir Rebić, kao i bivši ministar Nebojša Srtefanović odbijeni.

Bivša državna sekretarka prvom presudom, koju je ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio ponavljanje postupka bila je osuđena na 16 meseci zatvora, dok je MIlenković bio oslobođen optužbi.

Ona se, između ostalog, teretil da je 2018. naložila Dejanu Milenkoviću da ne postupi odmah po nalozima sudije i postupajućeg tužioca, koji su od MUP-a zatevali da im se dostave podaci sa telefona Veljka Belivuka, tada osumnjičenog za ubistvo Vlastimira MIloševića. Belivuk je pravosnažno oslobođen optužbi za to ubistvo, a sada se nalazi u pritvoru kao organizator kriminalne grupe optužene za sedam ubistava.

Na teret joj se stavlja i da je posredovala da novosadska policija fiktivno primeni mere tajnog nadzora nad Darkom Elezom, kako druge policijske uprave ne bi mogle da ga stave na mere.

Tužilaštvo je takođe tereti da je tražila da se izbriše deo snimka koji je policija napravila tokom mera tajnog nadzora ubijenog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića i Dragoslava MIloradovića.