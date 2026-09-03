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Cetinjanini Vladislav Pajo Jabučanin i Davor Perović sumnjiče se da su bili članovi kriminalne organizacije Radoja Zvicera, kao i da su na svoje ime krili nekretnine u Tivtu i Kotoru, koje je odbegli šef kavačkog klana navodno gradio novcem zarađenim od šverca kokaina.

Specijalno državno tužilaštvo otvorilo je istragu nakon krivične prijave Specijalnog policijskog odeljenja, zbog sumnje da su Jabučanin i Perović postali vlasnici nekretnina u Tivtu i Kotoru čiji je stvarni vlasnik, kako se sumnja, organizator kriminalne organizacije Radoje Zvicer.

SDT sumnja da je Jabučanin Zvicerovim novcem, koji je stekao prodajom droge, izgradio poslovno-stambenu zgradu, ogradu, terasu i pontu, u vrednosti od 600.000 evra.

Perović je, kako se sumnja, istim novcem izgradio porodičnu stambenu zgradu i ogradu, čija je vrednost procenjena na 300.000 evra.

1/8 Vidi galeriju Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva

Imovina je, kako se navodi, radi prikrivanja stvarnog vlasništva, upisana na Jabučanina i Perovića, iako je njen stvarni vlasnik odbegli Radoje Zvicer.

Od Jabučanina, koji je uhapšen u utorak, 1. septembra, Specijalno policijsko odeljenje privremeno je oduzelo 34 umetničke slike poznatih slikara, 14 vrednih putničkih vozila, među kojima jeviše oldtajmera, ručni sat „Rolex“, kao i druge vredne predmete.

- Privremeno je blokirano i više nepokretnosti okrivljenog na Cetinju, Budvi i Tivtu, a imovina će biti predmet finansijskog izviđaja, u cilju trajnog oduzimanja za slučaj da se utvrdi da se radi o imovinskoj koristi stečenoj kriminalnom delatnošću - saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Doneta je naredba o sprovođenju istrage protiv Zvicera, Jabučanina i Perovića zbog krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

- Predmet istrage je delovanje kriminalne organizacije koju je organizovao okrivljeni R. Z., čiji su pripadnici postali ostali okrivljeni i sada osuđeni: D. K., S. K., M. V. i I. B. i druga nepoznata lica, sa ciljem da se bavi neovlašćenim prenosom opojne droge iz Južne Amerike u Evropu i njenom neovlašćenom prodajom u Evropi i pranjem novca dobijenog od prodaje droge - navodi se u saopštenju SDT-a.