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Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Nikole K. zbog postojanja osnova sumnje da je 29. avgusta 2026. godine na teritoriji GO Surčin na podmukao način lišio života Novicu Eleka, jer je neovlašeno nosio vatreno oružje i municiju čije držanje nije dozvoljeno građanima, kao i protiv Bojana S. koji mu je pomogao u izvršenju krivičnog dela.

Naredbom o sprovođenju istrage Nikoli K. na teret se stavljaju krivična dela Teško ubistvo i Nedozvoljena proizvodnja držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Bojanu S. krivično delo Teško ubistvo u pomaganju.

- Osumnjičeni Nikola K. i Bojan S. saslušani su pred postupajućim javnim tužiocem, kojom prilikom su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Novica Elek Foto: MUP Srbija, Kurir

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Nikoli K. i Bojanu S. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu i jer je za krivična dela koja im se stavljaju na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

- Više javno tužilaštvo u Beogradu posebno pohvaljuje profesionalan, efikasan i posvećen rad Policijske uprave za Grad Beograd, čiji pripadnici su u kratkom vremenskom periodu rešili ovo teško krivično delo, identifikovali i locirali osumnjičene, nakon čega su isti lišeni slobode - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, sumnja se da je 28. avgusta oko 02:30 časova Bojan S. po prethodnom dogovoru sa Nikolom K. prišao vozilu oštećenog marke "Audi SQ7" i ispod prednje desne strane vozila u visini branika postavio uređaj za geografsko lociranje (GPS) te je započeo kontrolisanje istog sa namerom da uvidom u kretanje i trenutnu lokacіju pomenutog vozila pomogne izvršenju krivičnog dela.

Osumnjičeni za ubistvo Foto: Printscreen/Instagram/mmijatovic_official

Nakon toga je direktnom izvršiocu javljao gde se nalazi oštećeni Novica Elek.

Kritičnog dana, 29. avgusta oko 20:45 časova osumnjičeni Nikola K. je sačekao oštećenog Eleka ispred njegove porodične kuće i kada je izašao iz vozila i nije mogao da očekuje napad, niti da se brani, prišao mu i iz automatske puške marke "Heckler і Koch", u njegovom pravcu ispalio više projektila.

02:00 Hapšenje ubice Novice Eleka Izvor: Mup Srbije

- Oštećeni je tom prilikom pao na trotoar, pa mu je Nikola K. prišao i iz neposredne blizine ispalio još nekoliko projektila u predelu glave i lišio ga života - dodaje se.