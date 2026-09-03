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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave u Boru, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Negotinu, zaplenili su 1,62 kilograma biljne materije nalik na marihuanu i uhapsili Z. T. (38) državljanina Srbije i Rumunije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Foto: MUP Srbije

Pripadnici Uprave granične policije su, tokom pojačanih aktivnosti usmerenih na otkrivanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, u mestu Tekija u opštini Kladovo, prilikom kontrole automobila kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli tri kese sa 1.620 grama biljne materije nalik na marihuanu skrivene u zadnjem braniku vozila.

Foto: MUP Srbije

Tokom kontrole, osumnjičeni je vozilom pokušao da pobegne u čemu su ga policijski službenici granične policije sprečili, a koje je tom prilikom udario više puta i naneo im lake telesne povrede.