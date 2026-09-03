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UHAPŠEN SRBIN SA CRVENE INTERPOLOVE POTERNICE: Pao u Bijeljini, a evo za šta se tereti poznati begunac
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Policija u Bijeljini uhapsila je V. D. iz Srbije po crvenoj difuznoj poternici Interpola, koja je za njim raspisana zbog krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe droga.
V.D je nakon hapšenja sproveden u Sud Bosne i Hercegovine radi daljeg postupanja, saznaje ATV.
- Policijski službenici su prilikom kontrole V. D. iz Srbije pronašli i oduzeli određenu količinu marihuane. Daljim proverama kroz dostupne baze utvrđeno je da je Nacionalni centralni biro Interpola Beograd za njim raspisao poternicu, zbog čega je i uhapšen - saopštila je PU Bijeljina.
O celom slučaju obavešten je dežurni tužilac, koji je naložio da protiv osumnjičenog bude podnet izveštaj zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćene proizvodnje i prometa droge.
Kurir.rs/atvbl
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