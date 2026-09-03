Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Vračar, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, intenzivnim operativnim radom rasvetlili su šest teških krađa i uhapsili J. N. (25) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu na teritoriji Beograda obijao crkvene objekte Srpske pravoslavne crkve, odakle je krao novac iz kutija za dobrovoljni prilog i ispod ikona, kao i u jednom slučaju iz sefa iz Parohijskog doma Srpske pravoslavne crkve.

Policija je pretresom stana u kojem je boravio osumnjičeni pronašla sef i veću količinu novca.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaNI STIDA NI SRAMA! OROBILI CRKVE U OKOLINI NIŠA, ALI NISU KRALI SAMO NOVAC! Policija pronašla provalnike, odmah im određen pritvor!
Sveštenik
HronikaKRAĐA U HRAMU SVETOG DIMITRIJA U SEVERNOJ MITROVICI: Dva lopova odnela novac koji vernici ostavljaju kao prilog
Screenshot 2026-01-10 211656.jpg
HronikaGDE ĆE MU DUŠA?! U Pančevu uhapšen osumnjičeni da je krao kutije sa novcem iz crkava
1000036189.jpg
HronikaUHVAĆEN "NAJNEMORALNIJI LOPOV" U KRAGUJEVCU: Ovako je dolazio do velikih para
profimedia0095171708.jpg