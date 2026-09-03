Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Vračar, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, intenzivnim operativnim radom rasvetlili su šest teških krađa i uhapsili J. N. (25) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu na teritoriji Beograda obijao crkvene objekte Srpske pravoslavne crkve, odakle je krao novac iz kutija za dobrovoljni prilog i ispod ikona, kao i u jednom slučaju iz sefa iz Parohijskog doma Srpske pravoslavne crkve.

Policija je pretresom stana u kojem je boravio osumnjičeni pronašla sef i veću količinu novca.