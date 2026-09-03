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U Velikom Gradištu sahranjeni su otac S. Č. (48) i njegova ćerka J. Č. (19), koje je u subotu ubio B.K. (39) kojem su oni bili zet i sestričina.

Nemo, u suzama i neverici porodica, prijatelji, komšije, oprostili su se od njih i ispratili ih na večni počinak.

U istom krvavom piru B.K. je ranio i svoju sestru i zetovu majku, koje su još uvek u teškom stanju u Kliničkom centru Srbije. Nakon pucnjave je istim pištoljem presudio i sebi.

Foto: Privatna arhiva, Kurir

- Teško, jako je teško. Ovo ne može da se izdrži. Lekari daju sve od sebe da majka preživi. Ona je na aparatima u šok sobi koliko znam, čitav temporalni deo glave joj je uništen. Jedan metak su uspeli da izvade. Jako će teško biti, sada je u Božijim rukama. Monstrum je sahranjen i niko koliko znam od kolega iz Gradišta nije išao u Požarevac na sahranu. Sahranu mu je organizovala supruga. Kada smo dolazili ovde na sahranu, za dva sata je odloženo opelo, s obzirom na to da se reka ljudi neprestano slivala prema groblju. Prizor, koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Videti dva kovčega, jedna pored drugog, jedan beli u kome je devojka od devetnaest godina koja mrava nije zgazila, a u drugom njen otac.. Svi koji su se se zatekli tu neprestano su su plakali. Tuga, ovo Gradište ne pamti, jednostavno samo što kamen nije zaplakao - kroz suze govori dobar poznanik pokojnog S.Č.

Podsetimo, B. K. je, 29. avgusta, došao u očevu kuću, namamio je sestru A. Č. da dođe tamo. Ona je ponela neke papire, moguće te oko nasledstva i kuće.

Ušao je unutra i pucao u sestru. Papiri su nađeni svi krvavi. Onda je otišao u kuću svog zeta, S.Č. (48), i upucane sestre da namerom da ih pobije jer je utvrđeno da je svima pucao u glavu. Tamo je ubio zeta i ranio njegovu majku.

Sestričina J. Č. (19) je bila na spratu kuće, popeo se gore ubio i nju, nakon čega je izvršio saomoubistvo.

Otac osumnjičenog je testamentom isključio sina iz nasledstva, a sporni dokument pronađen je na licu mesta, kako smo ranije naveli.