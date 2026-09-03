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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su G. N. (59) i J. M. (37) iz okoline Varvarina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u ataru jednog sela u okolini Varvarina zatekla osumnjičene u zasadu sa 50 stabljika kanabisa visine od 1,5 do 2,5 metara, kao i sa opremom za zalivanje.

Takođe, pretresom stana i drugih prostorija u kojima živi J. M. policija je pronašla 25 komada municije koje je držao bez odobrenja, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

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