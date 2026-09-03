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Starija Novopazarka inicijala Dž. O, koja je s porodicom živela u novopazarskom naselju Bukreš, preminula je pošto joj je pozlilo na Velikoj plaži u Ulcinju.

Njeno telo će narednih dana biti prevezeno u Novi Pazar, gde će biti sahranjena, prenosi Sandžak Danas.

Prema prvim informacijama, Dž. O. je u ranim jutarnjim satima otišla na Veliku plažu, gde je, prema navodima, doživela srčani udar. Uzrok smrti nije službeno potvrđen. Intervenisala je ekipa Hitne pomoći, koja ju je prevezla u Dom zdravlja u Ulcinju. Porodica je tek kasnije saznala šta se dogodilo.

Tačan termin i mesto sahrane za sad nisu poznati.

Kurir.rs/Sandžak Danas

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