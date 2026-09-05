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Na putevima na teritoriji Sremske Mitrovice tokom prvih šest meseci ove godine dogodilo se 110 saobraćajnih nezgoda. Dve osobe su poginule, 17 je teško, a 54 lakše povređeno. Iako je broj nezgoda i povređenih manji nego u istom periodu prošle godine, broj poginulih je udvostručen.

To pokazuju podaci iz Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za period od 1. januara do 30. juna 2026. godine.

U prvoj polovini 2025. godine evidentirano je 128 saobraćajnih nezgoda, dok ih je u istom periodu ove godine bilo 110, što predstavlja smanjenje od 14,06 odsto.

Još veći pad beleži se kada je reč o ukupnom broju stradalih.

Prošle godine u prvih šest meseci u saobraćajnim nezgodama stradalo je 110 osoba, dok ih je ove godine bilo 73 – 33,64 odsto manje.

Broj teško povređenih smanjen je sa 20 na 17, a broj lakše povređenih sa 89 na 54.

Ipak, najteža statistika otišla je u suprotnom smeru.

U prvih šest meseci 2025. poginula je jedna osoba, dok su ove godine život izgubile dve.

Obe žrtve poginule u istom mesecu

Posebno se izdvaja maj.

Obe osobe koje su ove godine izgubile život u saobraćajnim nezgodama na području Sremske Mitrovice poginule su tokom maja.

Saobraćajna policija, ilustracija Foto: S.u.

U tom mesecu evidentirano je 13 nezgoda sa stradalim licima, dok je najveći broj takvih nezgoda zabeležen u junu – 14.

Jun je prošao bez poginulih, ali je pet osoba teško, a devet lakše povređeno. Izveštaj zbog toga maj i jun izdvaja kao najugroženije mesece u prvoj polovini godine.

Ko najčešće strada na putevima?

Detaljna struktura 73 stradala učesnika pokazuje da su najbrojniji vozači putničkih automobila.

Povređena su 34 vozača automobila, ali među njima nije bilo poginulih.

Među putnicima je stradalo 14 osoba – jedna je poginula, a 13 je povređeno.

Druga smrtna žrtva bio je motociklista. Od ukupno sedam stradalih motociklista, jedan je poginuo, a šest je povređeno.

Povređeno je i devet pešaka, četiri biciklista i tri vozača mopeda, kao i jedan vozač električnog trotineta.

Petak najkritičniji po broju nezgoda

Statistika otkriva i kojim danima se događalo najviše nezgoda sa stradalima.

Najviše ih je evidentirano petkom – 11, a zatim sredom i nedeljom – po deset.

Najviše stradalih, međutim, bilo je subotom – 13 osoba. Sredom i petkom stradalo je po 12 ljudi.

Dve saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom dogodile su se četvrtkom i petkom.

U proseku jedna nezgoda na svakih dan i po

Kada se 110 nezgoda rasporedi na šest meseci, na teritoriji Sremske Mitrovice događalo se nešto više od 18 saobraćajnih nezgoda mesečno.

Drugim rečima, u proseku je evidentirana jedna nezgoda na svakih 1,6 dana.

Za šest meseci poginule su dve, a povređena je 71 osoba, što znači da su ukupno stradala 73 učesnika u saobraćaju.

Podaci se odnose na celu teritoriju Grada Sremska Mitrovica, a ne samo na gradske ulice.

Izveštaj pokazuje da je stanje prema većini statističkih pokazatelja bolje nego u prvoj polovini prošle godine – manje je nezgoda, manje teško i lakše povređenih i ukupno manje stradalih.

Ipak, broj poginulih je udvostručen, što ostaje najteži podatak iz prvih šest meseci 2026. godine.