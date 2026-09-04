Slušaj vest

Menjačnica u Preljini bila je na meti lopova koji su u noćnim satima provalili u objekat i iz njega odneli kompletan sef sa oko dva miliona dinara, namenjenih za redovno poslovanje menjačnice.

Pljačka se dogodila 22. avgusta, oko 2.30 časova, a prema rečima vlasnika, počinioci nisu uzeli samo novac koji su pronašli u objektu, već su uspeli da iznesu čitav sef.

– Odneli su mi praktično sva sredstva koja su bila u prometu. U sefu je bilo oko dva miliona dinara. Sve sam prijavio policiji, ali još uvek nemam informaciju da li su lopovima ušli u trag – rekao je za RINU vlasnik menjačnice.

Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja traga za počiniocima.

Kako se može videti na snimku nadzorne kamere nastalom u vreme pljačke, tri osobe pretrčavaju put u neposrednoj blizini objekta. Upravo bi snimci sa kamera mogli da budu jedan od važnih tragova u identifikovanju osumnjičenih.

Istraga je u toku, a očekuje se da nadležni organi utvrde na koji način su lopovi uspeli da iz menjačnice iznesu težak sef i da li su imali pomagače.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaDRŽAVLJANKA SRBIJE UMRLA NA PLAŽI U ULCINJU: Pozlilo joj, intervenisala Hitna pomoć, ali nažalost spasa joj nije bilo
Ulcinj
HronikaPRONAĐENA PLANTAŽA MARIHUANE KOD VARVARINA! Uhapšena dvojica muškaraca - pali na licu mesta, a evo šta je policija našla u stanu
1-2 (1).jpg
Hronika"JEDAN METAK IZ GLAVE SU USPELI DA IZVADE" Žena koju je upucao brat u krvavom piru u Velikom Gradištu i dalje se bori za život
Veliko Gradište dvostruko ubistvo i samoubistvo (5) copy.jpg
HronikaOPLJAČKAO 6 CRKAVA U BEOGRADU! Dolijao lopov (25) - policija mu u stanu pronašla sef i mnogo para koje je ukrao iz svetinja
policija