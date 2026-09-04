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Menjačnica u Preljini bila je na meti lopova koji su u noćnim satima provalili u objekat i iz njega odneli kompletan sef sa oko dva miliona dinara, namenjenih za redovno poslovanje menjačnice.

Pljačka se dogodila 22. avgusta, oko 2.30 časova, a prema rečima vlasnika, počinioci nisu uzeli samo novac koji su pronašli u objektu, već su uspeli da iznesu čitav sef.

– Odneli su mi praktično sva sredstva koja su bila u prometu. U sefu je bilo oko dva miliona dinara. Sve sam prijavio policiji, ali još uvek nemam informaciju da li su lopovima ušli u trag – rekao je za RINU vlasnik menjačnice.

Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja traga za počiniocima.

Kako se može videti na snimku nadzorne kamere nastalom u vreme pljačke, tri osobe pretrčavaju put u neposrednoj blizini objekta. Upravo bi snimci sa kamera mogli da budu jedan od važnih tragova u identifikovanju osumnjičenih.

Istraga je u toku, a očekuje se da nadležni organi utvrde na koji način su lopovi uspeli da iz menjačnice iznesu težak sef i da li su imali pomagače.