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U teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se 1. septembra dogodila na putu između Vršca i Plandišta, život su tragično izgubili supružnici S. G. (68) i V. (59) G. iz sela Margita.

Prema nezvaničnim informacijama, njihovo vozilo je iz još neutvrđenih razloga sletelo sa puta tokom vožnje, zabilo se u zaštitnu ogradu i od siline udarca se zapalilo. Oba putnika su stradala na licu mesta.

Dok se čekaju rezultati obdukcije, koja je urađena po nalogu tužilaštva, njihova sahrana je obavljena danas na seoskom groblju u Margiti.

(Novosti)

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