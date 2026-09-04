S. G. (68) i V. G. (59) iz Margite stradali su na licu mesta, a rezultati obdukcije se i dalje čekaju
Hronika
MUŽ I ŽENA NASTRADALI U ZAPALJENIM KOLIMA: Stravična saobraćajna nesreća kod Vršca, sleteli s puta, auto planuo u sekundi
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U teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se 1. septembra dogodila na putu između Vršca i Plandišta, život su tragično izgubili supružnici S. G. (68) i V. (59) G. iz sela Margita.
Prema nezvaničnim informacijama, njihovo vozilo je iz još neutvrđenih razloga sletelo sa puta tokom vožnje, zabilo se u zaštitnu ogradu i od siline udarca se zapalilo. Oba putnika su stradala na licu mesta.
Dok se čekaju rezultati obdukcije, koja je urađena po nalogu tužilaštva, njihova sahrana je obavljena danas na seoskom groblju u Margiti.
(Novosti)
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