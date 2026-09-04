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Pripadnici crnogorskog Specijalnog odeljenja policije, juče su upali u kompaniju "Diamond Pak" gde su do kasno u noć pretresali poslovnu dokumentaciju firme, koja se bavi pakovanjem i brendiranjem šećera i sitnih potrošnih repromaterijala za ugostiteljstvo, a u vlasništvu je brata odbeglog policijaca Ljuba Milovića. Milović je, podsetimo, kako se sumnja jedan od najbližih saradnika najtraženijeg begunca, Radoja Zvicera.

Ljubo Milović Foto: Printscreen/Libertas

Prema pisanju crnogorskih Vijesti, u prestretnutoj Skaj komuniciji do koje su došli crnogorski istražitelji, Ljubo Milović se šefu kavačkog klana Radoju Zviceru hvali da mu pranje para od kokaina ide dobro preko firme za šećer.

- Imam ja preko firme za šećer evo pet godina. Sad sam restoran preko nje čist kupio, bucam sad pazare, pa ću dići kredit, nema zime - pohvalio se Milović u januaru 2000, prema pisanju ovog portala, Radoju Zviceru.

Inače, pripadnici Specijalnog policijskog odeljenja sumnjaju da je pravi vlasnik "Diamond Paka" u koji su juče upali odbegli Ljubo MIlović. U velikoj akciji, koja je sprovedena po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, do kasno sinoć proveravali su poslovnu dokumentaciju firme, a takođe su pretresli kancelarije i magacin kompanije.

- Firma “Diamond Pak”, čiji je direktor Dragan Milović, brat Ljuba Milovića, posluje od 2014. godine, a bavi se proizvodnjom, pakovanjem i brendiranjem proizvoda za ugostiteljstvo - šećeri, slamčice, med, kafa, topla čokolada, salvete - navode Vijesti.

Kompanija je prema knjigovodstvenom izvještaju u prošloj godini ostvarila ukupne prihode od 3.486.811,00 evra, što je za oko milion više nego što je to bio bilans u 2023. godini.

Sumnja se da su prali novac od kokaina Foto: Shutterstock, Screenshot/Libertas/SKY aplikacija, Printscreen

U jednoj od optužnica crnogorskog tužilaštva, koja je u medijima nazvana “policijski kartel”, u delu gde se pominju optužbe protiv Ljuba Milovića, navode se i detalji oko njegovog “posla sa šećerom”.

Milović se, tom optužnicom, između ostalog tereti da je angažovao dve osobe da postave eksploziv ispred lokala “Štrudla”, nakon što su vlasnici kafića iz Podgorice odbili ponudu da od njih nabavljaju brendirana pakovanja šećera.

Jedan od vlasnika “Štrudle”, kako piše u optužnici, bio je u komunikaciji sa Milovićem i njegovom sestrom oko ove ponude, a priznao je da je tokom komunikacije bilo malo “pritiskanja”, ali da ipak nije prihvatio da firma “Diamond Pak” za njih pakuje šećer.

SDT u optužnici navodi da je zbog negativnog odgovora, vlasnicima “Štrudle” ispred lokala bačena eksplozivna naprava.

U optužnici piše da se bombaški napad dogodio u zoru 27. januara 2020. godine, kada je okrivljeni Ljubo Milović sam napravio eksplozivnu napravu, i angažovao ostale okrivljene da je bace.

Inače, suspendovani službenik Uprave policije Ljubo Milović označen je kao jedan od ključnih članova i visokopozicioniranih pripadnika kavačkog klana.

Logistička podrška

Prema podacima bezbednosnih službi, SDT-a i Evropola, Milović je godinama koristio svoju funkciju unutar Uprave policije kako bi pružao logističku podršku klanu, odavao službene tajne i organizovao međunarodni šverc narkotika.

Krajem jula 2026. godine, Viši sud u Podgorici osudio je prvostepeno Ljuba Milovića na 19 godina zatvora u velikom procesu protiv vođa i saradnika kavačkog klana, a u istom postupku vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i operativac Petar Lazović su takođe dobili visoke zatvorske kazne od 40 odnosno 20 godina robije.

Mesec ranije, odnosno u junu 2026. godine, Milović je osuđen na četiri godine zatvora zbog odavanja službenih informacija klanu i učešća u pripremama ubistva sada pokojnog Jovana Vukotića.

Jovan Vukotić Foto: Privatna Arhiva

Evropol je u dokumentima naveo pretpostavku da je na nepoznatom računu (sumnja se i na kripto platformi poput Binance) posedovao čak 48 miliona evra stečenih krijumčarenjem droge.

Zbog pranja novca, postupak protiv njega vodi se i pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Ljubo Milović godinama se nalazi u bekstvu i nedostupan je nadležnim organima, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je u avgustu raspisalo nagradu od pola miliona evra za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja. Ista nagrada, raspisana je i za informaciju o Radoju Zviceru.

I biznismeni pod lupom

Crnogorsko tužilaštvo, kako je Kurir pisao, juče je pokrenulo postupak i protiv dvojice biznismena, Vladislava Paja Jabučanina i Davora Perovića, takođe zbog sumnje da su prali novac za Zvicera. Kako se sumnja, oni su u Tivtu i Kotoru kupovali nekretnine prikrivajući da je njihov pravi vlasnik Radoje Zvicer i da novac potiče od šverca kokaina.

U prepisci između Radoja Zvicera i Ljuba Milovića, vođa kavačkog klana otkriva da i on ima način za ubacivanje prljavog novca u legalne tokove.

- Imam jakog čoveka da gradi, ali je bolje to što ti imaš, da bar ti opereš pare, da ne peremo Paju - piše Zvicer.

Vođa "kavčana" u prepisci misli na Vladislava Paja Jabučanina, kom je juče u Višem sudu u Podgorici određen pritvor.

Crnogorsko tužilaštvo sumnja da je Jabučanin, Zvicerovim novcem koji je stekao prodajom droge, izgradio poslovnu stambenu zgradu, ogradu, terasu i pontu za 600.000 evra, a okrivljeni Perović porodičnu stambenu zgradu i ogradu za 300.000 evra.

- Imovina je, radi prikrivanja vlasništva, upisana kao njihova svojina, iako je njihov stvarni vlasnik odbegli Radoje Zvicer - navodi SDT.

1/6 Vidi galeriju Selfi slike vođe kavačkog klana Foto: Printksrin

Tokom pretresa u prostorijama koje koristi Jabučanin, policija je privremeno oduzela 34 umetničke slike poznatih umetnika, 14 skupocenih automobila među kojima je i više oldtajmera, rolex kao i druge vredne stvari.

- Privremeno je blokirano i više nepokretnosti okrivljenog na Cetinju, Budvi i Tivtu, a imovina će biti predmet finansijskog izviđaja, u cilju trajnog oduzimanja za slučaj da se utvrdi da se radi o imovinskoj koristi stečenoj kriminalnom delatnošću - saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Oni su naveli i da je doneta naredba o sprovođenju istrage protiv Zvicera, Jabučanina i Perovića, za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

- Predmet istrage je delovanje kriminalne organizacije koju je organizovao okrivljeni R. Z., čiji su pripadnici postali ostali okrivljeni i sada osuđeni: D. K., S. K., M. V. i I. B. i druga nepoznata lica, s ciljem da se bavi neovlašćenim prenosom opojne droge iz Južne Amerike u Evropu i njenom neovlašćenom prodajom u Evropi i pranjem novca dobijenog od prodaje droge - piše u saopštenju SDT-a.