Slušaj vest

Mihailo B. (42) iz Čačka proglašen je neuračunljivim, a zbog surovog ubistva svojih roditelja Jovana B. (77) i Milicu B. (72), koje se dogodilo 17. marta 2025. godine u porodičnom stanu u naselju Ljubić kej, izrečena mu je mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

1/4 Vidi galeriju Sin ubio roditelje u Čačku Foto: RINA

Kako je potvrđeno za Kurir iz Višeg javnog tužilaštva u Čačku, reč je o krivičnom delu teško ubistvo, koje je, prema utvrđenim činjenicama, počinio upotrebom noža.

- Prema M.B., zbog krivičnog dela teško ubistvo (ubistvo oba roditelja), izrečena je mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi - potvrdili su Kuriru iz Višeg javnog tužilaštva u Čačku, nakon čega su podsetili da se zločin dogodio 17. marta prošle godine.

Time je, prema odluci nadležnih organa, utvrđeno da u trenutku izvršenja krivičnog dela nije bio sposoban da shvati značaj svog postupanja ili da upravlja svojim postupcima, zbog čega mu je umesto klasične krivične sankcije izrečena navedena mera bezbednosti.

Tela zaključao, on pobegao

Dvostruko ubistvo dogodilo se 17. marta prošle godine, oko 21 sat, u porodičnom stanu u naselju Ljubić kej. Prema informacijama iz istrage, Mihailo B. je nakon jezivog zločina zaključao stan i pobegao.

Policija je, međutim, uspela da ga pronađe svega nekoliko sati kasnije. Uhapšen je na Ibarskoj magistrali, oko pet kilometara od Gornjeg Milanovca u pravcu Rudnika, u selu Svračkovci.

Prema ranije saopštenim informacijama Višeg javnog tužilaštva u Čačku, on je tokom istrage priznao da je počinio zločin.

- Osumnjičeni M. B. iz Čačka je u postupku istrage koja se sprovodi protiv njega zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, izneo svoju odbranu, kojom prilikom je priznao da je učinio navedeno krivično delo - navedeno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Čačku.

Hteli da uživaju

Žrtve stravičnog zločina bili su Jovan B. (76), penzionisani čačanski lekar, specijalista nefrologije, i njegova supruga Milica B. (72), diplomirani filolog i bibliotekar savetnik.

Jovan i Milica B. Foto: Kurir

Jovan B. je tokom karijere bio načelnik odeljenja nefrologije u čačanskoj Opštoj bolnici, a godinama je predavao stručne predmete učenicima Medicinske škole u Čačku. Kolege i pacijenti pamtili su ga kao izuzetnog stručnjaka, ali i čoveka koji je prema svojim pacijentima imao poseban odnos.

- Svi smo u šoku, niko ovo nije očekivao. Oni su imali dva sina, kao deca su bili divni, kulturni, vaspitani što je i bilo za očekivati od takvih roditelja. Družili smo se intenzivno, porodično smo zajedno putovali, išli na more... - ispričao je ranije poznanik porodice.

On je dodao da je Jovan i nakon penzionisanja ostao posvećen ljudima kojima je bila potrebna pomoć.

- Nakon odlaska u penziju mnogi pacijenti su želeli da nastave lečenje kod njega, nikoga nije odbio, ali nikome nikada nije naplatio pregled ili konsultaciju. Pacijenti su mu dolazili na vrata stana, nalazili ga u vikendici... Govorio je da posao treba da preuzmu mlađe kolege, a on sa suprugom da uživa u zasluženoj penziji - naveo je njihov poznanik.

Obdukcija

Po nalogu tužilaštva obavljena je obdukcija tela supružnika. Prema ranije objavljenim informacijama, utvrđeno je da su Jovan i Milica B. preminuli od posledica uboda nožem, a smrtonosne povrede zadobijene su u predelu grudnog koša i srca.

Izvor Kurira iz istrage ranije je objasnio i kolika je bila težina povreda koje su pronađene na telima supružnika.

- Tela supružnika su bukvalno iskasapljena. Oboje imaju po tridesetak uboda po telu, a najveći broj uboda bio je u predelu grudi i srca. Jedan ili više uboda su bili smrtonosni, a obdukcijom je utvrđeno da su oštrim predmetom presečeni glavni krvni sudovi, što je bio uzrok smrti kod obe osobe - rekao je tada izvor.

Komšije u neverici

Zločin je šokirao i stanare zgrade u kojoj je porodica živela. Komšije su nakon ubistva progovorile o krvavim tragovima koji su, prema njihovim rečima, ostali posle horora nakon što je rođeni sin digao ruku na njih.

Umrlice Foto: Kurir

Jedan od stanara koji je poznavao porodicu, ranije je za Kurir rekao da mu je bilo teško da poveruje da je došlo do ovakve tragedije.

- Znam im i sinove, dobri su dečaci, a šta je to bilo, niko ne može da shvati. Kad sam ranije operisan i ležao u bolnici, Jovan je bio doktor tamo i pomagao mi je kao najrođenijem. Mi smo se i cenili i posećivali, kada sam čuo šta se desilo nisam mogao da verujem - ispričao je on.