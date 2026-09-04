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Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Nikoli K. i Bojanu S. koji se sumnjiče da su 29. avgusta učestvovali u ubistvu Novice Eleka.

- Pritvor je prema okrivljenima N.K. i S.B. određen iz zakonskih razloga, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.

Okrivljenom N.K., kako se dodaje, na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a okrivljenom S.B. na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pomaganju.

Ubijen ispred kuće Foto: MUP Srbija, Kurir

- Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja - saopšteno je iz suda.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu juče je saopštilo da je pokrenulo istragu protiv Nikole K. zbog sumnje da je 29. avgusta 2026. u Surčinu na podmukao način ubio Eleka, a da mu je Bojan S. pomagao tako što je pod automobil oštećenog dan ranije postavio GPS uređaj za praćenje.

- Nakon toga, direktnom izvršiocu javljao je gde se nalazi Elek. Kobnog dana, 29. avgusta oko 20:45 časova osumnjičeni Nikola K. je sačekao oštećenog N.E. ispred njegove porodične kuće i kada je N.E. izašao iz vozila i nije mogao da očekuje napad, niti da se brani, prišao mu i iz automatske puške marke „Heckler і Koch“, u njegovom pravcu ispalio više projektila. Oštećeni je tom prilikom pao na trotoar, pa mu je Nikola K. prišao i iz neposredne blizine ispalio još nekoliko projektila u predelu glave i lišio ga života - saopšteno je juče iz tužilaštva.

1/7 Vidi galeriju Policija uhapsila osumnjičene za ubistvo u Surčinu Foto: MUP Srbije

Osumnjičeni Nikola K. i Bojan S. su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, sumnja se da je Nikola K. samo dva meseca pre ubistva Novice Eleka izašao iz popravnog doma u Kruševcu, pošto je osuđen zbog toga što je kao maloletnik trgovao drogom.